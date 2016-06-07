Star: İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri dışarıdan manipüle ediliyor

Star gazetesi, İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin konuşmasını yapan Müdür Hikmet Konar’ı sırtlarını dönerek protesto etmesiyle ilgili olarak, öğrencilerin dışarıdan 'manipüle edildiğini' öne sürdü. “İstanbul Erkek’te Gezi ruhu çıktı” başlığıyla yayımlanan haberde, "Özellikle sosyal medyada 'Gezi ruhu' olarak duyurulan eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler okulda inceleme yapıyor. Benzer şekilde, Galatasaray Lisesi ve diğer ‘azınlık okullarına’ bağlı okullarda da protestoların yaşanması ‘koordineli bir kalkışmanın’ işareti olarak algılandı” ifadesi kullanıldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (7 Haziran 2016) yer alan haber şöyle:

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki törende AK Partili olduğunu iddia ettikleri okul müdürüne yönelik öğrencilerin sırtlarını dönerek yaptıkları eylemden ‘Gezi ruhu’ çıktı. Protestonun büyük eylemlerin ilk işareti olduğu iddia edildi.

Alman Devleti desteğiyle kurulan bir vakfa bağlı olan İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde okul müdürüne yönelik yapılan protestoyla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Gösterilerin masum bir eylem olmadığı, öğrencilerin bilinçli olarak bazı gruplar tarafından manipüle edildiği anlaşıldı. Özellikle sosyal medyada “Gezi ruhu” olarak duyurulan eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler okulda inceleme yapıyor. Benzer şekilde, Galatasaray Lisesi ve diğer ‘azınlık okullarına’ bağlı okullarda da protestoların yaşanması ‘koordineli bir kalkışmanın’ işareti olarak algılandı.

Soruşturma başlatıldı

Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde mezuniyet töreninde öğrenciler okul müdürünü sırtlarını dönerek protesto etti. Okul Müdürü Hikmet Konar kürsüye çıktığı anda, öğrencilerin sırtlarını dönmesiyle başlayan eylem bir sonraki aşure gününe de yansıdı. Pankart açan öğrenciler bir açıklama yaparak okul müdürünün AK Parti’li olduğunu ve okulda bir baskı ortamı oluşturulduğunu iddia etti. Protestoların hedefinde okul müdürü Hikmet Konar vardı. Ancak eylemlerin masum ve sıradan eylemler olmadığı anlaşıldı. İddialara göre bazı gruplar okullar üzerinden tıpkı Gezi’de olduğu gibi büyük eylemler planlıyordu. Bunun için özellike pilot okullar seçilmiş ve öğrenciler manipüle edilmişti. Okul yönetiminin elinde bu yönde ciddi veriler vardı.

Müfettişler okulda

2 gün üst üste yapılan ve okul müdürünü hedef alan protestoların ardından Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan bir müfettiş İstanbul Erkek Lisesi’ne gönderildi. Öğrencilerin, okul müdürlerini neden protesto ettikleri araştırılıyor. Gösterilerin arka planına ilişkin hazırlanacak rapor soruşturmanın seyrine yön verecek.

Müdüre ziyaret

Özellikle sosyal medya üzerine okul müdürüne yönelik başlatılan karalama kampanyasının ardından eğitimciler ve STK’lar harekete geçti. Kalabalık bir grup okul müdürü Hikmet Konar’ı ziyaret etti. Destek ziyareti sırasında, protestoların perde arkasına ilişkin önemli tespitler paylaşıldı. En dikkat çekeni öğrencilerin birbirlerine özelden attığı mesajlardaki ciddi eylem çağrısıydı. Ortak görüş ise, öğrencilerin birileri tarafından yönlendirildiği yönündeydi.

Görüşme sonrası grup adına ortak basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Rıfat Kavak yaptı. Okullarda bazı ideolojik yapıların öğrencileri etkisi altına almaya çalıştığına vurgu yapan Kavak şunları söyledi:

Ailelere çağrı

“Bizler eğitimciler olarak ideolojik bağlantıyla okullarımızı ve çocuklarımızı şekillendiren bir takım grupların okullardan elini-ayağını çekmelerini istiyoruz. Çocuklarımız o gün mezuniyet töreninde sırtını döndüklerinde, okul müdürüne neden döndüklerinin bilincinde değildir. Karne gününde gelip elini öpeceklerdir, özür dileyeceklerdir. Biz kaygımız, yarın bu çocuklarımızın üniversitede bir yerlere geldiklerinde, ülkesine, milletine ve anne-babasına sırtını dönme kaygısını yaşıyoruz. Anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Proje okullar üzerinde bir operasyon yapılıyor. “Birileri onlara yap dedi, onlar da yaptı.”

Asıl hedef öğrencileri ayaklandırmak

Eğitim Bir-Sen Fatih İlçe Başkanı Mahmut Akay, eylemlerin arkasında birilerinin olduğunu savundu. Akay; “Sadece İstanbul Erkek Lisesi ile sınırlı değil. Proje okullarda öğrencileri ayaklandırmaya çalışıyorlar. Bu tür eylem planı yapıyorlar. Sokak eylemlerine dönmesinden endiye ediyoruz” diye konuştu. Özel Öğretim Kurumları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç da şunları kaydetti: “Öğrencilerimizi kullanıyorlar. İdeolojilerine alet ediyorlar. Bu okulda ciddi bir sorun yok. Suni bir sorun oluşturulmaya çalışılıyor. Birilerinin amacı kargaşa oluşturmak. Çeşitli mihraklar amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi kullanıyorlar”

Gezicilere umut oldu

Aralarında Gezi kalkışmasındaki rolleri ile dikkat çeken isimler ve Uğur Dündar gibi isimlerinde yer aldığı gayri milli medya ve muhalefet partilerine göre “Son günlerin en umut verici olayı, İstanbul Erkek Lisesi ve öğrencilerinin Atatürk ve çağdaşlığa sırtını dönen müdüre sırtlarını dönmeleridir” ifadeleri dikkat çekti.