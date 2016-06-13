Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hadiselerden ders almayanlar, liseleri, üniversiteleri tahrik ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ın İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Son dönemde lise öğrencilerinin protestolarına değinen Erdoğan, "Yaşanan bunca hadiseden ders almayan birtakım güçlerin, üniversiteleri, liseleri tahrik ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni Gezi'lere, yeni paralellere değil, büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı olduğuna değinen Erdoğan, "Çevremizde sırtlanlar, üzerimizde akbabalar dolaşırken bizim suskun kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yaşanan bunca hadiseden ders almayan birtakım güçlerin, üniversiteleri, liseleri tahrik ettiğini görüyoruz. Toplumun ulaşabildikleri her kesimi tahrik ederek yeni huzursuzluklar peşinde koştuklarını gördük. Bölücü terör örgütü ve onun siyasi destekçileri sokağa çıkamaz hale geldiler.

"Çakallara meydan okuyanlar, dağlara çıkıp çakalları kovalasın"

"Buyursun çakallara meydan okuyanlar, dağlara çıksınlar çakalları kovalasınlar. Türkiye'nin artık yeni Gezi'lere, yeni paralellere değil büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Çevremizde sırtlanlar, üzerimizde akbabalar dolaşırken bizim suskun kalmamız mümkün değil.

"Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber kardeş olacağız.

"Hep birlikte vatanımıza, memleketimize, ülkemize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. MÜSİAD yurt dışı ve içindeki 255 noktada, helal-haram gözeterek çalıştığına inandığım işletmeleriyle her anlamda değerlerimize sahip çıkan bir sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD'ın ülkemize katkılarını takdirle takip ediyorum.

"MÜSİAD'ın Afrika'yı hallaç pamuğu gibi atması lazım"

"Ama diyorum ki, yetmez. Afrika'yı hallaç pamuğu gibi MÜSİAD'ın atması lazım. Afrika'da büyük imkanlar, bereketli topraklar var. MÜSİAD Afrika'dan çıkmamalıdır. Birliğimizin, beraberliğimizin katlanarak artmasını diliyorum.