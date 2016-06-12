'Tecavüze uğradım' diye polise giden kadın, zinadan tutuklandı

Hollandallı Laura isimli kadın, Katar'da tecavüze uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Polis ise, 22 yaşındaki kadını 'zina' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Hollanda basınına göre Katar, tecavüzü de “zina” kapsamında değerlendiriyor. Hollanda Televizyonu’nu, tecavüz olayı geçen Mart ayında yaşandığını duyurdu. Avukatı Brian Lokollo’nun açıklamasına göre, Utrecht kökenli olan Laura, Katar’ın başkenti Doha’daki bir otelde dans etmek için kalktığı sırada, içkisine uyku hapı atıldı.



Suriye kökenli bir kişi tarafından yarı baygın şekilde otelden çıkarılan Laura, götürüldüğü bir apartman dairesinde tecavüze uğradı. Sabah kendine geldiğinde durumu fark eden genç kadın, 14 Mart’ta Katar polisine giderek şikayetçi oldu.

Katar yasaları gereği tecavüz zina sayılıyor

Ancak polis Laura’yı “içki içmek ve zina yapmakla” suçlayarak göz altına aldı. Katar yasaları gereği, tecavüz de “zina” sayılıyor. Hem kadın hem de tecavüz zanlısı suçlu sayılıyor.

Polis, Hollandalı kadının yanı sıra tecavüz zanlısını da gözaltınına aldı. Zanlı, ifadesinde tecavüz iddialarını reddetti.



Laura’nın kendi isteği ile birlikte olduğunu öne süren tecavüz zanlısı, ilişiki sonrası para istediğini, para vermediği için tecavüzle suçlandığını iddia etti.



Zanlının ailesi, Hollandalı kadına “tecavüzcüsü ile evlenmesini” önerdi. Aile, bu durumda suçlamanın düşeceği ve her ikisinin de serbest kalacağını söyledi. Ancak avukatı, bu öneriyi reddettiklerini açıkladı.



Genç kadının annesi Marian, yaşananları “bir kabus” olarak değerlendirdi. Hollanda Parlamentosu’ndaki bütün partiler, Laura’nın durumu konusunda hükümetten açıklama istedi. Muhalefet partileri, hükümeti bu konuda yeterince çaba göstermemekle suçladı.



Dışişleri Bakanlığı, Laura’nın serbest bırakılması için her türlü diplomatik ve hukuki girişimin yapıldığını savundu. Hükümete göre, Laura’nın Müslüman olması Hollanda’nın elini zayıflatıyor. Laura, Pazartesi yeniden mahkemeye çıkacak.