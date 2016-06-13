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Liselilerin protestosu Mahmut Hoca'yla Nokta'nın kapağında

Protestolar İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet töreninde konuşan Müdür Hikmet Konar'a sırtlarını dönmeleriyle başlamıştı

13 Haziran 2016 00:30

Nokta Dergisi, İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet töreninde konuşan Müdür Hikmet Konar'ı protesto etmesiyle başlayan, Galatasaray Lisesi öğrencilerinin protestosuyla devam eden ve Türkiye’ye yayılan lise öğrencilerinin eylemlerini kapağına taşıdı. Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ve bir grup lise öğrencisinin görüldüğü kapakta, #aferinçocuklar yazıyor. 

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki protestonun ardından Türkiye çapında yapılan eylemlerde, son olarak Türkiye Liseliler Birliği’nin imzaya açtığı “Liselerde Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz” başlıklı bildiriye 365 lise imza vermişti. 

Eylemler, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Ankara Gazi Anadolu Lisesi, İzmir Çiğli Fen Lisesi, Notre Dame de Sion Lisesi gibi ülkenin en seçkin okullarında düzenlenmişti.

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NoktaMahmut HocaKapakLiseLiselilerin isyanıAferin çocuklarHababam Sınıfı

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