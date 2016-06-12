T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pertevniyal Lisesi'nden bildiri: Okullar koyun yetiştirme kurumuna dönüştürülmekte

Pertevniyal Lisesi öğrencileri, "Ses olun! Işık olun!" başlıklı bir bildiri yayınladı

12 Haziran 2016 18:39

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet töreninde Müdür Hikmet Konar'ı sırtlarını dönerek protesto etmesiyle başlayan eylemlere, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Notre Dame de Sion Lisesi, Çiğli Fen Lisesi, Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndan sonra Pertevniyal Lisesi öğrencileri de, "Ses olun! Işık Olun!" başlıklı bir bildiri yayınladı.

Pertevniyal Lisesi öğrencileri, 'proje okulu' kılıfıyla 145 yıllık mazisi bulunan okulun ele geçirildiğini belirtirek, lisede öğrencilerin sesinin kısılması için okul yönetiminin adeta seferber olduğunu söylediler.

Pertevniyal Lisesi'nin bildirisi şöyle: 

"Ülkemizin aydınlık okulları, geleceğimiz; proje okulu kılıfına sokulup, yandaşların elinde ilkesellikten uzak birer "koyun" yetiştirme kurumuna dönüştürülmekte. Bizler, bu ülkenin aydınlık öğrencileri olarak ayaktayız, bu gidişe "Dur!" diyoruz. Bu gidişe karşı bildirilen yayınlayan onlarca aydınlık liseden sonra biz de Pertevniyal Lisesi olarak bir çağrı yapıyoruz. "Ses olun! Işık Olun! Aydınlığa birlikte yürüyelim!" diyoruz.

Sizlerin de ülkemizin aydınlık haber mecraları olarak öğrencilerin bu çağrılarına sessiz kalmadığınızı biliyoruz. Çağrımızı haber sayfalarınıza taşımanızı rica ediyoruz, sesimizi tüm ülkeye duyurabilmek için desteğinizi istiyoruz."

Pertevniyal Lisesi öğrencileri seslerini duyurmak için Twitter'da @PerteveSesOl isimli bir de hesap açtılar.

 

ETİKETLER

pertevniyal lisesiliseliisyan

İlgili Haberler

Lise protestolarına Vefa Lisesi de katıldı

"Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız"

Liseli isyanına Kadıköy Anadolu Lisesi sansürlü bildiriyle katıldı

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, sansürlenmiş duyuru yayınladılar

Liseli protestolarına Notre Dame de Sion da katıldı: Bu körelme sürecine boyun eğmeyeceğiz!

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan protesto diğer liselerin katılımıyla devam ediyor

Liselilerin isyanı büyüyor; protestolar neden başladı, kimler bildiri yayınladı?

İstanbul'daki liselerde başlayan eylemler, İzmir ve Ankara'ya da taşındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24