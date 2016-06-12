Pertevniyal Lisesi'nden bildiri: Okullar koyun yetiştirme kurumuna dönüştürülmekte

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin, mezuniyet töreninde Müdür Hikmet Konar'ı sırtlarını dönerek protesto etmesiyle başlayan eylemlere, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Notre Dame de Sion Lisesi, Çiğli Fen Lisesi, Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndan sonra Pertevniyal Lisesi öğrencileri de, "Ses olun! Işık Olun!" başlıklı bir bildiri yayınladı.

Pertevniyal Lisesi öğrencileri, 'proje okulu' kılıfıyla 145 yıllık mazisi bulunan okulun ele geçirildiğini belirtirek, lisede öğrencilerin sesinin kısılması için okul yönetiminin adeta seferber olduğunu söylediler.

Pertevniyal Lisesi'nin bildirisi şöyle:

"Ülkemizin aydınlık okulları, geleceğimiz; proje okulu kılıfına sokulup, yandaşların elinde ilkesellikten uzak birer "koyun" yetiştirme kurumuna dönüştürülmekte. Bizler, bu ülkenin aydınlık öğrencileri olarak ayaktayız, bu gidişe "Dur!" diyoruz. Bu gidişe karşı bildirilen yayınlayan onlarca aydınlık liseden sonra biz de Pertevniyal Lisesi olarak bir çağrı yapıyoruz. "Ses olun! Işık Olun! Aydınlığa birlikte yürüyelim!" diyoruz.

Sizlerin de ülkemizin aydınlık haber mecraları olarak öğrencilerin bu çağrılarına sessiz kalmadığınızı biliyoruz. Çağrımızı haber sayfalarınıza taşımanızı rica ediyoruz, sesimizi tüm ülkeye duyurabilmek için desteğinizi istiyoruz."

Pertevniyal Lisesi öğrencileri seslerini duyurmak için Twitter'da @PerteveSesOl isimli bir de hesap açtılar.