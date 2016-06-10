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Lise protestolarına Vefa Lisesi de katıldı

"Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız"

10 Haziran 2016 12:33

İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Vefa Lisesi öğrencileri de yayımladıkları bildiriyle okul yönetimi protesto etti.

İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrencilerin Müdür Hikmet Konar'a sırtlarını dönerek eylem yapmasının ardından bir müdür isyanı da Galatasaray Lisesi'nden gelmiş, öğrenciler pilav gününde dağıttığı bildiride "Akli dengesi yerinde, öğrencilerin çamaşır makinesini çalıp evine almayacak, hiçbir padişaha kölelik yapmamış müdür aranıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Vefa Lisesi öğrencileri, liselerde son günlerde yaşayan protestolara yayımladıkları bildiriyle destek verdi.

"Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız" diyen Vefa Lisesi öğrencilerinin bildirisi şöyle:

 

Kamuoyuna duyuru

144 senelik köklü bir çınar olan ve Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden eğitimini sürdüren Vefa Lisesi öğrencileri olarak “Proje Okul” adı altında okulumuzda yapılan kısıtlamalardan hoşnut olmadığımızı ve bu kısıtlamalara karşı sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz. 

Biz  tarihi boyunca ülke menfaatlerini en üst düzeyde tutan, akademik başarılarımızla adımızdan söz ettiren; bilim,sevgi,hoşgörü anlayışından ödün vermeyen ve kendi fikirlerini başka fikirlere saygı duyarak oluşturmuş bir ailenin fertleriyiz. Farklı siyasi ve dünya görüşlerini bir arada demokratik bir şekilde barındırabilen Vefa Lisesi’nde bu çok seslilik, çok renklilik belli bir güruh tarafından yok edilmeye çalışılmaktadır

Biz ve bizim gibi adından söz ettirmiş köklü okulların son yıllarda maruz kaldığımız baskılara karşı duruşumuzun asla değişmeyeceğini göstermeyi vazifemiz biliriz.

Bu bildiriyi yazma amacımızı özetleyecek olursak;

- Vefa Lisesi adıyla bütünleşmiş geleneksel etkinliklerimize engel olunmak istenmektedir. 14 senedir düzenlemekte olduğumuz geleneksel şenliklerin gerçekleştirilmesi, tutar yanı olmayan bahanelerle okul müdürümüz tarafından engellenmiştir.

- Eğitim camiasında bir geçerliliği olmayan kişi ve kuruluşların yanlı düşüncelerini öğrencilere dayatmak amacıyla vermek istedikleri konferanslar okul müdürümüzce desteklenmiş, bütün okulun katılımı zorunlu tutulmuştur.

- Her bireyin hür iradesiyle hareket etmesini destekleyen bu koca çınarın öğrencileri, okul müdürü tarafından kılık kıyafet konusunda birtakım tehdit ve aşağılamalarla baskı altına alınmak istenmiştir.

Bütün dayatmalara, tehditlere, aşağılamalara karşı, Vefa’lı öğrencilerin senelerdir oluşturduğu ilkeler doğrultusunda, çizgimizden asla sapmadan bu sorunlara tüm Vefa camiası olarak tepkimizi ortaya koymaktayız.

Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vefalı Öğrenciler”

 

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