İlk TKP'li Başkan: Memleketimizde herkes komünistti zaten

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Belediye Başkanlığı'nı Türkiye Komünist Parti'den (TKP) kazanarak Türkiye'nin ilk TKP'li başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bu memlekette zaten herkes komünistti ve bu seçim sonrası komünist kimliğimiz tescillenmiş oldu. Biz demokrasinin kazanacağını düşünüyorduk öyle de oldu. Türkiye'ye örnek olacak bir başarının hikayesini, herkes öğrenecek ve bilecek" dedi.

Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonu aldığını belirten Maçoğlu, "Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonları aldım. Sabaha kadar zaten hiç uyumadık, telefonlarımız susmadı. Bu zafer tek başına TKP'nin zaferi değil, devrimci bir başarıdır, devrimci kurumların başarısıdır, halkın başarısıdır. Bizim temel sloganımız, 'söz, yetki, karar Ovacık halkına' şiarıyla bu kampanyaya girdik ve Ovacık halkı yönetimde tek yetkilidir, bizler onların temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Ovacık'ta Türkiye'nin ilk TKP'li Belediye Başkanlığı'nı kazanan 46 yaşındaki evli ve 2 kız çocuğu babası Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçede seçmenlere teşekkür ziyaretinde bulundu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışırken, Demokratik Halklar Federasyonu'nun (DHF) desteğiyle seçime giren TKP'li Maçoğlu, "Ovacık zaten komünist kimliğiyle biliniyordu, bu seçimler ile birlikte komünistliği tescillenmiş oldu" dedi.

Ovacık Belediye Başkanı BDP'li Mustafa Sarıgül'ün aldığı 607 oya karşılık 657 oyla başkanlığı kazanan Maçoğlu, Çarşamba günü mazbatasını aldıktan sonra görevi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den devralacak.

'İlmik ilmik örerek bugüne geldik'

Ovacık'ta esnafı ziyareti sırasında konuşan Başkan Maçoğlu, halk ile birlikte güzel bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, "Bizler seçim çalışmalarına 6 ay önce başlamıştık. Bu tek başına benim başarım değil, Ovacık halkı ve Demokratik Haklar Federasyonu ile birlikte kazandığımız bir başarıdır. Ovacık'ta her eve gittik, kendimizi halkımıza anlattık, projelerimizi bütün detayları ile anlattık. İlmik ilmik örerek bugüne geldik. Ovacık halkı her daim demokrasiden yana tavrını ortaya koyan bir ilçe. Biz burada diğer demokrasi gücü olan BDP ile bir seçim yarışı yaptık ve demokrasinin bütün güzellikleri yaşandı. hiç bir olumsuzluk yaşanmadan, kardeşlik ortamında geçen bir seçim kampanyası sonucu zafere ulaştık. Ovacık'ta halk düzen partilerini tamamen yok saydı ve ilçemizde seçim yarışı TKP ile BDP arasında geçti. Bu da ilçe halkının demokrasiye verdiği önemi gösterdi ve Ovacık'ta demokrasi kazandı diyebiliriz. Bizler bu sonuçu aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

'TKP'nin zaferi değil, devrimci başarı'

"Türkiye'de ilk olmak yada bir ilki başarmak nasıldı? Bilmiyorduk, şimdi onu öğrendik" diyen TKP'li Maçoğlu, "Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonları aldım. Sabaha kadar zaten hiç uyumadık, telefonlarımız susmadı. Gösterilen ilgi ve alaka, basının ilgisi, bizi son derece memnun etti ve ilk olmak çok güzel bir duygu. Dersim halkı, hep ilklere imza atmıştır, ilkleri başarmıştır. Bugün Ovacık'ta TKP'nin bir ilki başarması, halkın başarısı ve isteğidir. Son 15 günde halkın ilgisini iyi tahlil ettik ve kazanacağımızdan emindik ve bu başarı bizi şımartmadı. Halk dayanışması ile birçok başarının kazanılacağı düşüncesi bizde hep vardı. Demokratik halk dayanışması öncülüğünde bu başarıyı kazandık. Ovacık'ta bir çok farklı kurum, kuruluş ve kesim, bizim projelerimizi benimsedi ve bizi destekleyerek bu sonucu ortaya koydu. Bu zafer tek başına TKP'nin zaferi değil, devrimci bir başarıdır, devrimci kurumların başarısıdır, halkın başarısıdır. Bizim temel sloganımız, 'söz, yetki, karar Ovacık halkına' şiarıyla bu kampanyaya girdik ve Ovacık halkı yönetimde tek yetkilidir, bizler onların temsilcisiyiz" dedi.

'Memleketimizde herkes komünistti zaten'

Ovacık'ta komünizmi savunan insanların sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

"Bu memlekette zaten herkes komünistti ve bu seçim sonrası komünist kimliğimiz tescillenmiş oldu. Biz demokrasinin kazanacağını düşünüyorduk öyle de oldu. Türkiye'ye örnek olacak bir başarının hikayesini, herkes öğrenecek ve bilecek. Devrimciler belediyecilikte yeni bir anlayışı temsil ediyor. Ben 25 yıllık devlet memuruyum. Türkiye'nin birçok ilinde görev yaptım, sağlıkçıyım, en son Dersim Devlet Hastanesi'nde görevliyken, seçimlere girmek için görevimden istifa ettim. Görev yaptığım sürece hep sendikal çalışmaların içinde oldum. Sivil toplum geleneğini iyi bilen bir kişiyim. Hep halkın içinde bulundum ve bu nedenle sorunları da çok iyi tahlil edebiliyorum."