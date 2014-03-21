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İşte Tunceli Emniyet Müdürü'nün istifa gerekçesi

Hayati Yılmaz: Modern yönetimin unsurlarının bütünüyle yok olduğu bu yönetişim ortamında amirlik yapmak ve bu olumsuz gidişteki ağır sorumlulukta yer almak beni endişeye sevk etmektedir

21 Mart 2014 22:13

Tunceli'ye 10 Kasım 2001 tarihinde atanan ve dün görevinden istifa eden Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz istifasının gerekçesi olarak “Hukuk teminatını ve aralarındaki güveni yitirmiş personelim ile daha fazla kanun uygulayıcılığı görevimi de, yeminimdeki gibi tarafsız ve eşitlik ilkesine sadık bir şekilde devam ettirebileceğime inancının kalmaması”nı gösterdi.

Tunceli Emniyeti’nde görevli polislerin gerekçe gösterilmeden görevden alındığını vurgulayan Yılmaz, "Terörle cansiperane mücadele eden kahramanlarım, iradem sorulmadan, zamansız ve hiçbir gerekçe gösterilmeden görevlerinden alındılar" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, görevinden istifa eden Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz'ın istifa dilekçesi ve istifasına neden olan detaylar ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere Tunceli Valiliği'ne verilen istifa dilekçesinde Yılmaz, şunları yazdı:

"30 yıl önce yeminde, 'Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim' demiştim. Hukuk teminatını ve aralarındaki güveni yitirmiş personelim ile daha fazla kanun uygulayıcılığı görevimi de, yeminimdeki gibi tarafsız ve eşitlik ilkesine sadık bir şekilde devam ettirebileceğime inancım kalmamıştır. Zira artık personelimi hakka-hukuka değil kudrete sığınmış olarak göreceğimi düşünmekteyim.

Mesleğe girmesiyle eleğe binmiş sicil notları fevkalade, kaliteli hizmet üreten, ahlak ve disiplin yönüyle tertemiz durabilmeyi başarmış yetenekli astlarımı, en ağır suçu işleyene bile savunma hakkı verilirken, savunmaları alınmadan çeşitli peşin hükümlerle eza-cefaya mahkum olmuş görmekteyim. Bu keyifliliğin adeta prensip haline gelmiş hukuksuzluğun, uzun yıllarda kazanılmış tecrübenin yok edilmesi ve kurumsal değersizleştirmenin karşısında teşkilatımın menfaat ve saygınlığını, insafın yerini kudretin almış olması yüzünden maalesef koruyamamaktayım.

Dün itibariyle, Tunceli gibi fevkalade çetin bir coğrafyada, uzun yıllar terörle cansiperane mücadele eden kahramanlarım, iradem sorulmadan, zamansız ve hiçbir gerekçe gösterilmeden görevlerinden alındılar. Modern yönetimin unsurlarının bütünüyle yok olduğu bu yönetişim ortamında amirlik yapmak ve bu olumsuz gidişteki ağır sorumlulukta yer almak beni endişeye sevk etmektedir."

 

‘Kendime saygı duyabilmek için’

 

Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, istifa dilekçesinin sonunda, "Çocuk yaşta giydiğim üniformama ve kalan hayatımda kendime saygı duyabilmek için Tunceli'deki aziz hemşerilerime hizmet bahtiyarlığı ve şerefiyle şu ana kadar yürüttüğüm Tunceli Emniyet Müdürlüğü görevimden istifa ediyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim" dedi.

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