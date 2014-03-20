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'Canlar yerine camlar kırılsın' diyen Tunceli Emniyet Müdürü istifa etti

Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından, ''Canlar yerine camlar kırılsın' tweet'ini yazan Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz görevinden istifa etti

20 Mart 2014 16:15

Tunceli'ye 10 Kasım 2001 tarihinde Emniyet Müdürü olarak atanan Hayati Yılmaz, bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Telefonla ulaşılan Yılmaz, istifa dilekçesini  Tunceli Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğini söyledi. Hayati Yılmaz, "Tamamen kendi irademle istifa etmeyi uygun gördüm. Şu aşamada bir şey demeyi doğru bulmuyorum. Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

 

'Canlar yerine camlar kırılsın' tweeti atmıştı

 

İstifa eden Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, İstanbul'da Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle aylarca komada kalan Berkin Elvan'ın ölümünün ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü  twitter hesabından attığı tweette, "Şu muhakkak, samimi, şefkat ve değer verme insanlarda yüzde 100 sonuç veriyor. Ülkemin başı sağ olsun rahat uyu kısa ömür. Söylesek: gidenleri geri getirmez ama dilimiz. Bizler de anne babayız, bizim de yandı ciğerimiz, Berkin Elvan ölümsüzdür, hoşçakal Berkinim. Canlar yerine camlar kırılsın, Berkin Elvan ölümsüzdür, hoşçakal Berkinim, şehit vatan uğruna can verendir" diye yazmıştı.

 

Ölen polis için attığı tweet

 

Tunceli'de Berkin Elvan'ın ölümünü protesto sırasında polis memuru Ahmet Küçüktağ'ın yaşamını yitirmesinin ardından Emniyet Müdürü Yılmaz, yine bir tweet atarak, şunları yazmıştı:

"Bir yiğit vatan evladını daha kalbimize gömdük. O, insanımızı rahat bırakmayan öfkeye karşı mücadele vermekteydi dün akşam. Kimseye söylemedi, vasiyet etmedi belki ama ben onun fısıltılarını duymaktayım. Bu öfkenin sebepleri ile mücadele etme ödevini de bizim omuzlarımıza bıraktı. Evet, bir kavga vereceğiz, ancak öfkelilere karşı değil. Öfkenin sebeplerine karşı olacak bu kavga. Biz geride kalanlar az biraz daha yaşayacak olanlara söz veriyoruz, öfkenin sebeplerini yok edeceğiz. Şehidimizin muhterem annesi, babası kederli eşi sevgili Gülşah kızım, hakkınızı helal ediniz. Şiddete karşı emanetinizi koruyamadım. Rahat uyu kardeşim. Rahat uyu kısa ömür, rahat uyu kısa saadet."

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