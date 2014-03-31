Helin Genç

30 Mart yerel seçimlerinde 15 ilde belediye başkanlığı el değiştirdi. AKP 8 yeni ilde başkanlığı kazanırken 29 Mart 2009'da kazandığı 6 il belediyesini kaybetti. CHP 2 yeni ilde belediye başkanlığını kazandı, elindeki 3 ili kaybetti. MHP 2 ili yeni il belediyesine karşık 4 ilde daha önce kazandığı belediye başkanlığını kaybetti. Daha önce kazandı hiçbir ilde belediye başkanlığı kaybetmeyen BDP Bitlis ve Ağrı'yı da belediye başkanlığını kazandığı illere kattı. BDP'nin desteklediği Ahmet Türk de, bağımsız aday olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Belediye başkanlıkları değişen iller şöyle:

Ağrı

2009 yerel seçimlerinde DTP'ye yedi puan fark atarak kazanan AKP, bu seçimlerde yüzde 45,73 oy oranı ile yüzde 46,10 oy alan BDP'nin yarım puan gerisinde kaldı.



Antalya

2009 yerel seçimlerinde AKP’ye beş puan fark atarak kazanan CHP, bu seçimlerde yüzde 34,82 oy oranı ile yüzde 36,38 oy alan AKP’nin iki puan gerisinde kaldı.

Artvin

2009 yerel seçimlerinde AKP’yi iki puan ile geride bırakan CHP, bu seçimlerde yüzde 37,48 oy oranıyla yüzde 45,74 oy alan AKP’nin sekiz puan gerisinde kalarak Artvin'i kaybetti.

Balıkesir

2009 yerel seçimlerinde AKP’ye beş puan fark atarak kazanan MHP, bu seçimlerde yüzde 31,8 oy oranıyla yüzde 39,78 oy alan AKP’nin sekiz puan gerisinde kaldı ve iddialı girdiği Balıkesir seçimini kaybetti.

Bitlis

2009 yerel seçimlerinde kapatıldıktan sonra yoluna BDP olarak devam eden DTP’yi dokuz puan geride bırakan AKP, bu seçimlerde yüzde 39,44 oy oranıyla yüzde 44,05 oy alan BDP’nin beş puan gerisinde kaldı. Bitlis Belediyesi de BDP'nin yönetimine geçti.

Burdur

2009 yerel seçimlerinde, CHP’yi 2 puan ile geride bırakan AKP bu seçimlerde yüzde 35,40 oy oranıyla yüzde 44,62 oy alan CHP’nin gerisinde kalarak Burdur'u kaybetti.

Gümüşhane

2009 yerel seçimlerinde, AKP’yi 0,2 puan ile geride bırakan MHP bu seçimlerde yüzde 36,27 oy oranıyla yüzde 57,53 oy alan AKP’nin gerisinde kaldı. MHP'nin kaybettiği Gümüşhane Belediyesi AKP yönetimine geçti.

Hatay

2009 yerel seçimlerinde, CHP’yi sekiz puan geride bırakan AKP bu seçimlerde yüzde 40,33 oy oranıyla yüzde 41,19 oy alan CHP’nin gerisinde kaldı. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı eski AKP'li Lütfi Savaş'ı aday göstererek kazanırken, eski Adalet Bakanı olan ve Başbakan'la telefon konuşması sırasında "O hâkim Alevi" sözleri tartışma yaratan AKP adayı Sadullah Ergin kaybetti.

Kars

2009 yerel seçimlerinde, MHP’yi beş puan geride bırakarak Kars'ı kazanan AKP, 30 mart'ta yüzde 25,05 oy oranıyla yüzde 28,39 oy alan MHP’nin gerisinde kalarak bu kenti kaybetti.

Kastamonu

2009 yerel seçimlerinde, AKP’yi 10 puan ile geride bırakan MHP bu seçimlerde yüzde 45,33 oy oranıyla yüzde 45,77 oy alan AKP’nin gerisinde ve Kastamonu Belediyesi'ni kılpayı kaybetti.

Mardin

2009 yerel seçimlerinde, DTP’yi 11 puan ile geride bırakarak daha sonra büyükşehir statüsüne kavuşturulan Mardin'i kazanan AKP 30 Mart'ta yüzde 37,43 oy oranıyla yüzde 52,15 oy alan BDP’nin desteklediği, siyasi yasağı nedeniyle ‘bağımsız’ aday gösterilen Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Ahmet Türk’ün gerisinde kaldı.

Mersin

2009 yerel seçimlerinde, MHP’yi altı puan ile geride bırakan CHP bu seçimlerde yüzde 28,53 oy oranıyla yüzde 31,78 oy alan MHP’nin gerisinde kalarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetti. Mersin, MHP'nin 30 Mart'ta kazandığı önemli belediyelerden biri oldu.

Sivas

2009 yerel seçimlerinde, daha sonra helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığında AKP’yi 17 puan ile geride bırakan BBP bu seçimlerde yüzde 30,84 oy oranıyla yüzde 58 oy alan AKP’nin gerisinde kaldı. Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı AKP'nin oldu.

Uşak

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, AKP’yi altı puan ile geride bırakan MHP 30 Mart'ta yüzde 30,97 oy oranıyla yüzde 43,24 oy alan AKP’nin gerisinde kalarak Uşak'ı kaybetti.

Yalova

2009 yerel seçimlerinde, AKP’yi iki puan ile geride bırakan DP bu seçimlerde yüzde 0,53 oranıyla yüzde 42,98 oy alan AKP’nin gerisinde kaldı. Yalova, 30 Mart yerel seçimlerinde, eşi görülmemiş bir sonuca sahne oldu. AKP'nin sadece 1 oy farkıyla CHP'ye karşı kazandığı açıklanan Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması bekleniyor.

