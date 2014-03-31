T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son üç yerel seçimde hangi parti ne sonuç aldı?

AKP, bugüne kadar girdiği üç yerel seçim içinde en yüksek oyu 30 Mart'ta aldı. CHP'nin aynı dönemdeki yerel seçim oyları yüzde 18'den 27,91'e, MHP'nin oyları yüzde 10'dan 15'e yükseldi

31 Mart 2014 13:33

14 Ağustos 2001'de kurulan AKP, bugüne kadar girdiği üç yerel seçim içinde en yüksek oyu 30 Mart seçimlerinde aldı. CHP aynı dönemdeki yerel seçim oyları yüzde 18'den yüzde 27,91 ulaştı.

AKP, kurulduktan yaklaşık 1,5 yıl sonra 3 Kasım 2002'de girdiği genel, 28 Mart 2004'teki yerel, 22 Temmuz 2007'deki genel, 29 Mart 2009'daki yerel, 12 Haziran 2011'deki genel ve 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Peşpeşe altı genel ve yerel seçimi kazanan AKP, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini ve milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılmasını da içeren  21 Ekim 2007''deki anayasa referandumu ile 12 Eylül 2010'daki kapsamlı anayasa referandumunda da istediği sonuçları alarak, 12 yılda peş peşe 8 sandık zaferi kazanmış oldu.

AKP'nin girdiği ilk yerel seçimler ile izleyen yerel seçimlere katılan partiler ve aldıkları sonuçlar şöyle:

28 Mart 2004

AKP: Yüzde 41.67

CHP: Yüzde 18,23

MHP: Yüzde 10,45

DYP: Yüzde 9,96

SHP: Yüzde 5,15

SP: Yüzde 4,02

Genç Parti: Yüzde 2,60

ANAP: Yüzde 2,50

DSP: Yüzde 2,11

BBP: Yüzde 1,15

29 Mart 2009

AKP: Yüzde 38,39

CHP: Yüzde 23,08

MHP: Yüzde 15,97

DTP: Yüzde 5,70

SP: Yüzde 5,20

DSP: Yüzde 3,84

BBP: Yüzde 2,36

30 Mart 2014 (Kesin olmayan sonuçlar)

AKP: Yüzde 45,56

CHP: Yüzde 27,91

MHP: Yüzde 15,17

BDP-HDP: Yüzde 5,5

 

ETİKETLER

yerel seçimlerpartileroy oranıakpak partichpmhpbdp200420092014

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24