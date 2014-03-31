Son üç yerel seçimde hangi parti ne sonuç aldı?

14 Ağustos 2001'de kurulan AKP, bugüne kadar girdiği üç yerel seçim içinde en yüksek oyu 30 Mart seçimlerinde aldı. CHP aynı dönemdeki yerel seçim oyları yüzde 18'den yüzde 27,91 ulaştı.

AKP, kurulduktan yaklaşık 1,5 yıl sonra 3 Kasım 2002'de girdiği genel, 28 Mart 2004'teki yerel, 22 Temmuz 2007'deki genel, 29 Mart 2009'daki yerel, 12 Haziran 2011'deki genel ve 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Peşpeşe altı genel ve yerel seçimi kazanan AKP, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini ve milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılmasını da içeren 21 Ekim 2007''deki anayasa referandumu ile 12 Eylül 2010'daki kapsamlı anayasa referandumunda da istediği sonuçları alarak, 12 yılda peş peşe 8 sandık zaferi kazanmış oldu.

AKP'nin girdiği ilk yerel seçimler ile izleyen yerel seçimlere katılan partiler ve aldıkları sonuçlar şöyle:

28 Mart 2004

AKP: Yüzde 41.67

CHP: Yüzde 18,23

MHP: Yüzde 10,45

DYP: Yüzde 9,96

SHP: Yüzde 5,15

SP: Yüzde 4,02

Genç Parti: Yüzde 2,60

ANAP: Yüzde 2,50

DSP: Yüzde 2,11

BBP: Yüzde 1,15

29 Mart 2009

AKP: Yüzde 38,39

CHP: Yüzde 23,08

MHP: Yüzde 15,97

DTP: Yüzde 5,70

SP: Yüzde 5,20

DSP: Yüzde 3,84

BBP: Yüzde 2,36

30 Mart 2014 (Kesin olmayan sonuçlar)

AKP: Yüzde 45,56

CHP: Yüzde 27,91

MHP: Yüzde 15,17

BDP-HDP: Yüzde 5,5