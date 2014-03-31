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Türkiye Komünist Partisi, ilk kez bir belediye başkanı çıkardı

TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ndeki seçimlerden birinci olarak çıktı

31 Mart 2014 01:35

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'nin Ovacık İlçesinde resmi olmayan sonuçlara göre galip geldi. Böylece Türkiye'de ilk kez Türkiye Komünist Partisi belediye başkanlığını kazandı.

2009 yerel seçimlerinde CHP 'nin Tunceli adayı olan Mustafa Sarıgül (isim benzerliği) seçimi kazanmış ancak 2013 yılı Temmuz ayında CHP'nin çözüm süreci ve anayasa yapım sürecindeki tutumunu protesto etmek için istifa etmişti.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, BDP 'ye geçen Sarıgül, yine 2014 seçimlerinden bu partinin adayı olarak yarışa girmişti. Ancak bugün yapılan seçim sonucunda kazanan ne BDP ne CHP adayı oldu. Başkanlık koltuğuna oturacak isim TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu. Ovacık'ta TKP ile Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) ortak hareket etti.

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