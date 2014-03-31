Telefonları çalmak için seçim gecesini beklediler

Maltepe'de bir elektronik mağazasına giren 5 şüpheli 47 akıllı cep telefonu, 8 fotoğraf makinesi ve 2 fotoğraf makinesi objektifini alarak olay yerinden kaçtı. Alarmın çalması üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, kovalamaca sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, sabah saat 05.30'da Maltepe’de D-100 Karayolu Ankara istikameti, yan yol üzerinde bulunan bir elektronik mağazasına gelen 5 şüpheli, döner kapıyı zorlamaya başladı. Mağazaya girmeyi başaran şüpheliler, poşete koydukları 47 akıllı cep telefonu, 8 fotoğraf makinesi ve 2 fotoğraf makinesi objektifi ile yaya olarak kaçtılar.

Mağazanın alarmının çalması üzerine kısa sürede olay yerine gelen önleyici hizmetler ve asayiş büro amirliği ekipleri, şüphelileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu 5 şüpheliden 3'ü polis ekipleri tarafından yakalanırken 2 şüpheli ise ellerindeki malzemeyi yere atarak kayıplara karıştı.

Yakalanan Kenan T. (18), Doğan Ş. (18) ve Ömer D. (20), mağazadan aldıkları malzemelerle Maltepe Cumhurriyet Polis Karakolu'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından şüpheli 3 kişi ifadesi alınmak üzere Maltepe Aşayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ele geçirilen malzemenin yaklaşık 90 bin lira değerinde olduğu belirtilirken, yakalanan 3 şüphelinin daha önceden hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

