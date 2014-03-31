Seçim sonuçları borsayı nasıl etkiledi?

Yerel seçimin ardından Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. BIST 100 Endeksi XU100 haftaya yüzde 1,95 yükselişle 70 bin 464 puandan başladı. Piyasa uzmanları Türkiye'nin risk priminin düşeceğini ancak siyasi gelişmelerin odak noktasında olmaya devam edeceğini öngörüyor. Yatırım Finansman Genel Müdürü Şeniz Yarcan, "Seçim sonuçlarının ardından Türkiye'nin kredi risk priminin azalmasını bekliyoruz. Türkiye'nin tek parti hükümeti ile devam edeceği algısı piyasaları olumlu etkileyecektir.

Piyasalar geçen haftadan başlayan tavrı bir süre daha sürdürecektir. Risk priminin düşmesiyle diğer gelişmekte olan ülke piyasalarından da negatif ayrışmayacağız. Onlarla birlikte seyredecek ve dış haberlere daha bağımlı olacağız. Görünüm, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar dalgalı olabilecek ancak siyasi arenada birleştirici söylemler piyasaları olumlu etkileyecektir" dedi. Borsanın geçen hafta hızlı bir yükseliş seyrettiğine dikkat çeken Yarcan, "Borsada 70 bin-75 bin puan aralığında kâr realizasyonu görülebilir" dedi. Bosphorus Capital Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yener de, "Genel seçim sonuçları açısından gösterge olabilecek bir sonucun çıkmasıyla piyasaların bugün de iyi bir seyir izleyeceği kesin görünüyor. Ancak geçen haftaki hareket seçim sonuçlarıyla başlamadığı için nerede, nasıl soluklanacağını görmek zor. Endeks 63,000 puanlardan sorunsuz bir yükseliş kaydetmişti. Bunun kalıcı bir trend olup olmadığını yabancı yatırımcılar ve siyasi gelişmelere bakışları belirleyecek" dedi.