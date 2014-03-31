Genel seçim olsaydı hangi parti kaç milletvekili çıkaracaktı?

30 Mart gece yarısından itibaren, yerel seçimlerde belediye başkanları, belediye ve il genel meclisleri ile muhtarlar için kullanılan oylar genel seçim için kullanılmış olsaydı hangi parti kaç milletvekili çıkarırdı, sorusunun cevabı da aranmaya başlandı.

CNN Türk'ün yayınlanan hesaplamaya göre, 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oylar genel seçim için kullanılsaydı AKP 284, CHP 137, MHP 84, BDP de 45 milletvekili çıkaracaktı.

Bu sonuç, bir partinin parlamentoya milletvekili sokması için ülke genelinde en az yüzde 10 oy almasına ilişkin seçim barajını BDP-HDP bloğu açısından ihmal ederek hesaplandı. BDP'nin, daha önceki seçimlerde olduğu gibi ülke barajına takılmamak için bağımsız adaylarla seçimlere gireceği ve oy kaybı yaşamaması varsayımından hareketle 45 milletvekili çıkaracağı düşünüldü.

Bu hesaplamanın doğru yapıldığının varsayılması durumunda, 12 Haziran 2011 seçimlerinde yüzde 49,5 oy alarak 330 milletvekiliyle parlamentoya giren, istifalardan sonra bugün TBMM'de 317 milletvekili bulunan AKP'nin TBMM'deki sandalye sayısının, anayasa değişikliği için gerekli en az sayı olan 330'un uzağına düşeceği görülüyor. 30 Mart'taki oy dağılımını esas alan hesaplama, milletvekili sayısında en önemli artışı yapacak partilerin MHP ile BDP olacağını gösteriyor. Genel seçim olsaydı 137 milletvekili çıkaracağı hesaplanan CHP'nin halen 134, 84 milletvekili çıkaracağı tahmin edilen MHP'nin halen 52, 45 milletvekili çıkaracağı düşünülen BDP-HDP bloğunun halen 30 milletvekili bulunuyor.

T24 yazarı ve Türkiye'nin saygın kamuoyu araştırması kuruluşu KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 27 Mart Perşembe günü yayımlanan yazısında büyükşehir düzeninde yapılan değişiklikler nedeniyle ülke geneli oylarının hesap yönteminin de değiştiğini yazmıştı. Ağırdır, bu konuda şu bilgilerin altını çizmişti:

"Bu yerel seçimlerde Büyükşehir Kanunu'yla büyükşehir, seçim çevresi gibi tanımlarda yapılan değişiklikler nedeniyle partilerin ülke genelindeki oy oranlarının nasıl hesaplanacağı tartışmalıdır.* Daha önce il genel meclisi oyları üzerinden ülke oy oranları dikkate alınırken bu kez 51 ilde il genel meclisi oyu kullanılacak. Büyükşehirlerde ise büyükşehir belediye başkanı için ve ilçe meclisleri için tüm seçmen oy kullanacak. Dolayısıyla ülke ortalaması için il genel meclisi oyları ile ya büyükşehir belediye başkanı oyu ya da ilçe meclisleri oyu toplanarak ülke ortalaması hesaplanabilir. Kutuplaşma etkisinin yanı sıra, büyükşehirlerde adaylara ve vaatlere göre değil siyasi kimliğe göre oy verme gibi nedenlerle iki seçenek arasında sonuç açısından çok özel farklılıklar oluşmayabilir."

* 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde aşağıda adları yazılı 8 ayrı seçim yapılacaktır:

1- Büyükşehir kurulan 30 ilimizde,

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

b) Büyükşehir İlçeleri Belediye Başkanlığı,

c) Büyükşehir İlçeleri Belediye Meclis Üyeliği,

d) İlçelere bağlı mahallelerde, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar üyeliği,

2- Diğer 51 ilimizde

e) İl Genel Meclisi Üyeliği,

f) İl merkezi ve bağlı ilçeler belediye başkanlığı,

g) İl merkezi ve bağlı İlçeler belediye meclisi üyeliği,

h) Mahalle muhtar ve köy İhtiyar heyeti üyeliği

i) Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği.