Seçim sonuçlarına doların tepkisi ne oldu?

Uluslararası piyasalarda doların seçimlere ilk tepkisi düşüş yönünde oldu. Dolar/TL kuru önce 2.1788 TL'ye gerilerken şu dakikalarda 2.1860 TL'den seyrediyor. Uzmanlara göre şimdiye kadar açıklanan sonuçlar piyasanın beklentisi yönünde gerçekleşti. Borsada kısa vadede yükseliş bekleniyor.

Barış Balcı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, 2014 Yerel Seçimleri'nde AKP'nin gücünü büyük ölçüde koruması damgasını vurdu. Alınan son sonuçlara göre AKP Türkiye genelinde yüzde 46 oy oranı alırken kritik büyükşehir belediyeleri İstanbul ve Ankara'yı önde götürüyor.

Bu sonuçlara uluslararası piyasalarda doların ilk tepkisi düşüş yönünde oldu. Dolar/TL kuru 2.1788 TL'ye gerilerken şu dakikalarda 2.1860 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta borsa seçim sonuçlarından sürpriz sonuç çıkmaması beklentisi ile BİST 100 endeksi 69 bin 117 puana kadar yükselmişti. Dolar da 2.1850 liraya kadar geri çekilerek son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar gerçekleşen sonuçlarla kısa vadede borsanın 70 bin puanın üzerine çıkacağını beklerken dolarda da ilk tepkinin aşağı yönlü olmasını bekliyor.

‘Kısa vadede olumlu algılar’

Bosphorus Capital Genel Müdürü Murat Salar Türkiye çapındaki oy oranlarının piyasalarda beklenen senaryonun gerçekleşmiş gibi gözüktüğünü belirtti. Salar "İktidar partisinin gücünü koruduğu gözüküyor. Son 3 ayda yaşanan olaylarda yüksek türbülans oluştu. Piyasada soru işareti oluşmuştu kafalarda. Türkiye'de devam eden siyasi istikrarın sonuna gelindiğine dair düşünce oluşmuştu. Bu sonuç hükümet yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Piyasa bu durumu kısa vadede pozitif olarak algılar. Orta ve uzun vadede piyasalar bekleyip görecektir ama baskı oluşturabilir"

Kar realizasyonu gelebilir

Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi ise geçen hafta piyasaların satın aldığı sonuçların geldğini belirterek "İlk tepkiler yukarı yönlü olabilir. Ama piyasaların satın aldığı sonuç olduğu için abartılacak bir durum yok. Olumlu tepkiden sonra normal kar realizasyonu görebiliriz. Yine orta vadede siyasi ortamda çok netleşme olacak gibi gözükmüyor. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanmnlığı için vereceği karar belli değil. Piyasalar üzerinde belirsizlik devam edebilir. Dolar için olumlu tepkiden sonra yine dengeyi bulur" diye konuştu.