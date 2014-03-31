İş dünyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi?

Seçimin ardından iş dünyasının önde gelen isimleri bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Çok yıpratıcı bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu ülkenin, hepimizin olduğu ve birlikte barış içinde yaşamamız gerektiği bilinci ile seçim sürecinde yaşananları arkamızda bırakmalıyız" dedi.

CNBCe.com'a konuşan patronlar bundan sonraki sürece ilişkin görüşlerini dile getirdi.

'Erken seçim faydalı olur'

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan,seçim sonuçlarını "Beklenen oldu, daha değişik bir şey beklemiyordum" diye değerlendirdi. Özilhan, "Tabii çok gergin bir dönem geçirdik seçim öncesi. Liderlerin gerginliği topluma da intikal etti. Arkasından cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. Bu kadar uzun bir seçim dönemini Türkiye kaldıramaz. Seçimlerin öne alınıp Türkiye'nin ekonomiye, demokrasiye, büyümeye, anayasa değişikliklerine odaklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Özilhan, "Türkiye açısından erken seçim faydalı olur diye düşünüyorum. Seçim dönemleri gerginliğin oluştuğu bir dönem oluyor, yatırımcı açısından belirsilikler oluşuyor" diye devam etti. Özilhan, TL'deki değerlenme için ise, "Bir miktar daha devam edebilir ama çok önemli etki edeceğini düşünmüyorum. Seçimden sonra böyle bir ortam oluştu ama tekrar bir takım belirsizlikler oluşacaktır" youmunda bulundu.

'Bundan sonra dalgalanma olmaz'

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise, seçim sonuçlarını piyasaların önceden fiyatlamaya başladığını belirterek, eknoomide bundan sonra dalgalanma beklemediğini söyledi. Zorlu, TL'deki değerlenmeyi de "Önceden başlamış olan TL'deki değer kaybı normale dönecektir" diye değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2014'te yüzde 3-4 büyüyeceği öngörüsünde bulunan Zorlu, erken seçim beklentisi olmadığını söyledi.

'Ekonomi ön plana çıkar'

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kibar Holding CEO'su Ali Kibar, "Seçim, Gezi olaylarından bu yana herkesin belirli bir takım beklentilerinin yansıtıldığı bir sürece dönüştü, genel seçim havasına büründü. Katılımcı partilerin artıları ve eksileri bu süreç içinde ortaya çıktı ve halk da tercihini yaptı" diye konuştu. Kibar, "En az birkaç aydır ortamdaki gerginlikten dolayı tüketimde yavaşlamalar söz konusuydu. Faizlerdeki artış, tüketici kredilerinde sınırlamalar, maliyetlerin artmasıyla bazı beklenti süreçlerini yaşadık. Yatırımlarda ertelemeler oldu. İnşaatta stoklarla ilgili endişeler, özel sektörde maliyet artışı söz konusuydu. Ekonominin de daha istikrarlı olmasına yön verecek sonuçların alınmasıyla ertelenen yatırımlar devreye alınmaya başlar. Siyaset uzunca bir süredir ekonomiyle yeterlince alakadar olamamıştı. Önümüzdeki süreçte ekonominin daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yabancı fonların geri gelmesiyle piyasalarda da hareketlenme olur" dedi. Seçimden önce erken seçim olabileceği öngörüsünde bulunduğunu belirten Kibar, "Artık böyle düşünmüyorum" diye konuştu.

'Türkiye yoluna devam ediyor'

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da "Biz zaten gündemimizi değiştirmemiştik, yatırımlarımızda herhangi bir gerileme yapmamıştık. Türkiye yoluna devam ediyor. AK Parti Hükümeti güvenoyunu almış oldu. Bir yerde artık bu tartışmalar biter diye düşünüyorurm. Yatırımını bekleten sanayici arkadaşlar varsa onlar da yoluna koyulur. Dolar 2,15 ile 2,30 arasında gider gelir sene sonuna kadar. Bu Türkiye’ye paranın girmesine bağlı" dedi.

'Yaşananları arkamızda bırakalım'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Sabancı yaptığı yazılı açıklamada, “2014 yerel seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun. Çok yıpratıcı bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu ülkenin, hepimizin olduğu ve birlikte barış içinde yaşamamız gerektiği bilinci ile seçim sürecinde yaşananları arkamızda bırakmalıyız. Seçilen tüm belediye başkanlarına görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.