İlber Ortaylı, Erdoğan'ın İngiliz bakana hediye ettiği mektubu yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İngiltere Dışileri Bakanı Boris Johnson’a hediye ettiği replika mektubu değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Mektubun seçilmesinin bir nedeni var. Johnson’un yaptığı ticaret anlaşması vurgusu, geçmişte Osmanlı ve İngiltere arasındaki güçlü ticaret ilişkilerine bir mesaj” dedi.

Milliyet gazetesinden Arif Balkan'ın haberine göre, 17 Temmuz 1867’de Avrupa’ya seyahat eden ilk Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’e, Manchester Belediye Başkanı Robert Neill tarafından gönderilen İngilizce mektupta, Neill, Sultan’a Manchester’a ziyaretinden çok memnun kaldığını ve Osmanlılar ile yapılan pamuk ticaretinin devam etmesini istediğini belirtiyor. Tarihçiler, Dışişleri Bakanı Johnson’un Türkiye ile İngilterearasında ‘jumbo’ ticaret anlaşması önerisiyle paralellik taşıyan hediyeyi yorumladı.

Ticarete vurgu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, mektupta bahsi geçen pamuk ticaretinin Mısır dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “İngiltere Brexit’ten sonra rahatça yaklaşılabilecek bir pazar, bir güç haline geldi. Bizim gibi bir devletle de işbirliği yapması çok normal. Bu hediyenin seçilmesinin nedeni de çok belli. Hediye Johnson’un ticaret anlaşması vurgusuyla doğrudan ilgili. İki ülke arasındaki güçlü ticaret ilişkilerini vurgulayan bir hediye” dedi.

Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu da mektubun seçilmesinin mutlaka bir nedeni olduğunu belirterek, “Her iki ülke arasında artırılmak istenen ticari ilişkilerin vurgulandığı bir hediye. Hediyeyle verilmek istenen mesaj bu. İçerik itibariyle ticarete vurgu yapılan bir hediye gibi görünüyor” diye konuştu.