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BBC Türkçe

Boris Johnson’dan AB ile vizesiz seyahat için Türkiye örneği

"AB ülkeleriyle vize uygulamasına geçilmeyecek"

16 Eylül 2016 04:38

İtalya'yı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin AB'den ayrılmasının ardından AB ülkeleriyle vize uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi ve "Türkiye ile bile vizesiz seyahat konusunda anlaşma yapıyoruz" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması kararı alınan Brexit referandumu sonrası AB ile ilişkilerinin ne şekilde düzenleneceği tartışmaları sürerken İtalya'ya gelen Boris Johnson, Floransa'da İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile görüştü. İki bakan, Brexit'in yanı sıra göç, Suriye, Libya ve Ukrayna'daki krizleri de ele aldı.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Boris Johnson, İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci tamamlansa da vize uygulamasına başlanmayacağını belirtti.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre Johnson, "Türkiye ile bile" vizesiz seyahat konusunda anlaşma yapmakta olduklarını belirterek AB ile de vizesiz seyahat anlaşması yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. La Repubblica'nın aktardığına göre Boris Johnson şöyle konuştu:

"Vize uygulanması fikri asla düşünülemez. Tüm dünyada en fazla sayıda vizesiz seyahat anlaşmasına varmak istiyoruz. Hatta Türkiye'yle bile anlaşma yapıyoruz."

Boris Johnson göç konusunda konuşurkense, Kuzey Afrika'dan İtalya'ya doğru gelen göçmen teknelerinin geri yollanması geri gerektiğini söyledi.

Johnson, "Bence bu teknelerin İtalya'ya ulaşmasını önlemek için kıyıya en yakın noktaya geri yollanması gerekiyor. Böylece daha caydırıcı etkisi olur" dedi.

Ancak uzmanlar, uluslararası sulara girmiş olan göçmen teknelerinin geri döndürülmesinin yasa dışı olduğuna dikkat çekiyor.

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