İngiltere basınından: Madem ki biz çıktık, Boris Johnson Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar İngiliz basınında geniş yer buldu. Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan Brexit referandumu öncesi kampanyada Türkiye'nin AB üyeliğine sert dille karşı çıkan Johnson'ın Ankara'daki temasları sırasında aksi yönde açıklamalarda bulunması "ikiyüzlülük" olarak adlandırıldı. Daily Mail gazetesi ise Johnson'ın Ankara ziyaretiyle ilgili haberini, "Boris: Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyeceğim (Madem ki biz çıktık)" başlığıyla duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Ankara'da AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşik Krallık'ın 23 Haziran'daki referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde aldığı karara atıfta bulunarak şöyle dedi:

"Biz AB'den ayrılıyoruz, ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz. Türkiye'nin ve Türkiye'nin hedeflerinin güçlü destekçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesi önemli."

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiltere’nin Türkiye’ye Avrupa Birliği üyeliği konusunda destek olmaya devam edeceğini belirten Johnson, Türkiye’nin AB üyeliğinin, Birliğin geleceği açısından hayati olduğunu sözlerine ekledi.

Johnson, başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde de Başbakan Binali Yıldırım'a, Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermeye devam edeceklerini iletti.

Tepki çekti

Ancak Johnson'un Türkiye'deki bu açıklamaları İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.

Referandumdan önceki açıklamalarında, Türkiye'nin AB'ye girmesi halinde milyonlarca Türk'ün İngiltere'ye göç edeceğini öne süren ve bu yüzden Birleşik Krallık'ın bir an önce AB'den çıkması gerektiğini savunan Johnson, Ankara ziyareti sırasında 180 derece dönüş yapmakla suçlandı.

Telegraph gazetesi, "Ankara'nın üyelik ihtimalini referandumu kazanmak için kullanan Boris Johnson, şimdi İngiltere'nin Türkiye'ye üyelik için yardım edeceğini söylüyor" başlığını attı.

Daily Mail gazetesi ise Johnson'ın Ankara ziyaretiyle ilgili haberini, "Boris: Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyeceğim (Madem ki biz çıktık)" başlığıyla duyurdu.

"İkiyüzlülük"

"I" gazetesine konuşan Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron ise "Bu, Boris Johnson'dan olimpik düzeyde bir ikiyüzlülük" dedi. Liberal Demokrat Parti, 23 Haziran'daki referandumda Birleşik Krallık'ın AB'de kalmasını savunuyordu.

"Türkiye'de 'mahçup' oldu"

Times gazetesi, Spectator dergisinin Mayıs ayında açtığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şiir yarışması"nda birinci olan Johnson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışırken mahcup bir gülümseme takındığını belirtti.