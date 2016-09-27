Ankara'da gazeteciler var; İngiliz gazeteci İngiliz bakana sordu: Türkiye'den özür dileyecek misiniz?

Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında sürpriz bir soruya da muhatap oldu. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantının soru-cevap kısmında, İngiliz Financial Times gazetesinin muhabiri Laura Pitel, Johnson'a İngiltere'de 4 ay önce düzenlenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasındaki sözlerini hatırlattı. Johnson, "4 ay önce dile getirdiğiniz Türkiye ile ilgili sözlerinizden dolayı özür dileyecek misiniz?" diye soran İngiliz gazeteciye sinirlenmedi, gülümseyerek şaşırdığını söyledi.

Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilmişti

İngiliz Bakan Johson’ın ismi geçtiğimiz ay “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği" iddiası ile gündeme gelmişti. İngiltere’de yayımlanan haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray, geçen aylarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli şiir yarışması” düzenlemiş, yarışmayı Boris Johnson kazanmıştı. Murray, Johnson’ın şiirine de, derginin internet sitesindeki blog yazısında yer vermişti. Murray söz konusu şiir için Johnson’a 1000 Sterlin verileceğini de duyurmuştu. Boris Johnson, Almanya’da Erdoğan’a hakaret eden program yapan Böhmermann’a da şiirinde göndermede bulunmuştu.

Johnson ve Çavuşoğlu'nun basın toplantısında ilgili soru ve cevaplar şöyle:

"Türkiye'den özür dileyecek misiniz?"

Sayın bakan, 4 ay önce Türkiye ile ilgili bir söz söylemiştiniz, özür dileyecek misiniz?

Bu hiçbir şekilde detaylı konuşmalarımızda dile getirilmedi. Son derece faydalı görüşmeler yaptık. Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da bir araya geldiğim insanlar Birleşik Krallık'ın burada olmasının bir taahhüt olduğunun farkında. Birleşik Krallık aslında Türkiye'nin demokrasinin kurulmasında ne kadar merkezi olduğunun farkında ve aslında şaşırdım, hiçbir şekilde dile getirilmedi bu. Ta ki sen bunu dile getirene kadar.

Siz Türkiye'yi desteklediğinizi söylediniz. Birleşik Krallık Gülen grubuna karşı nasıl somut adımlar atıyor? Belki gerçekten çok büyük finansal desteğe sahipler.

Gülen grubuyla ilgili olarak, şunu net bir şekilde söyleyebilirim aslında Birleşik Krallık'ta yeni karşılaştığımız konulardan birisi. Türkiye'deki arkadaşlarımızdan bu örgütle ilgili bilgi alıyoruz. Böyle bir cemaatin unsurlarıyla ve detaylarıyla ilgili dünyadaki diğer örgütlerden ne gibi bir farkı olduğuna dair bilgi alıyoruz. Son derece gizlice yapılmış bir şeydi ve ciddi bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Gülen örgütünün ülkemizde yaratabileceği sonuçları ciddiye almamız gerekiyor.

Ali Kemal'in torunu