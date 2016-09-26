İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türkiye’de

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'ye geldi. 3 gün boyunca bir takım temaslarda bulunacak olan Johnson'ın ilk durağı Gaziantep oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, beraberindeki heyetle saat 11.45’te özel uçakla Ankara’dan Gaziantep’e geldi. Johnson ve beraberindekiler yoğun güvenlik önlemleri arasında Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı çadır kentte inceleme yapacak. Johnson’un ziyaret edeceği Nizip-1 Çadır kentinde yaklaşık 11 bin Suriyeli barınıyor.

Meclis'i de gezecek

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Johnson’ın ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili temaslarda bulunacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edileceği belirtildi. Johnson’ın AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’le de görüşeceği ve ayrıca darbe girişimi sırasında ağır hasar gören TBMM binasını ziyaret edeceği kaydedildi. Yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının ve Türkiye ile İngiltere arasındaki kapsamlı işbirliğinin güçlendirilerek, ileri taşınması imkanlarının değerlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

‘Artin Kemal’ olarak da bilinen Ali Kemal, Mustafa Kemal’e ve milli mücadeleye karşı düşmanca tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştı. İstiklal Savaşı sonrası ‘vatana ihanet’ suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Kemal İstanbul’a getirilirken İzmit’te halk tarafından linç edilmişti.

Ali Kemal'in torunu

Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Milli Mücadele karşıtı Ali Kemal’in öz torunu Stanley Johnson’un oğlu olmasıyla tanınıyor.