İki Greenpeace eylemcisi serbest

Rusya'da mahkeme, yargılanan 30 Greenpeace eylemcisinden ikisinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Türk vatandaşı Gizem Akhan'ın tutukluluk hali ise devam ediyor.

Sanıklardan birinin kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin kararını daha önce duyuran St. Petersburg mahkemesi, serbest çalışan fotoğrafçı Denis Sinyakov hakkında da aynı kararı verdi.

Mahkemeden bugün daha önce yapılan açıklamada, Greenpeace üyelerinin bulunduğu geminin doktoru Yekaterina Zaspa'nın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Her iki Greenpeace üyesinin de 2 milyon ruble (yaklaşık 124 bin 84 TL) kefaletle serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, Avustralyalı Greenpeace eylemcisi Collin Russell'ın serbest bırakılma talebini ise geri çevirdi.

Rusya'da, Gazprom Neft'e ait petrol platformuna tırmandıkları gerekçesiyle 19 Eylül'de gözaltına alınan, "holiganlık ve güvenlik güçlerine kötü davranma" suçlarından tutuklu yargılanmalarına karar verilen eylemciler, geçen hafta Murmansk kentindeki şartların yetersiz olması nedeniyle St. Petersburg'a nakledilmişti.

Davada, arasında Türk vatandaşı Gizem Akhan'ın da bulunduğu Greenpeace eylemcilerinin tutukluluk hallerinin uzatılması talep edilmişti. Greenpeace gemisinde bulunan diğer sanıkların duruşmalarının da gelecek günler içinde yapılması bekleniyor.