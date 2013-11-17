Madonna'dan Gizem'in de aralarında bulunduğu Greenpeace'çilere destek

İtalyan asıllı ABD'li popçu Madonna, 2 ay önce Kuzey Denizi’nde Rusya’ya ait bir petrol platformunda gösteri yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevine konan aralarında Gizem Akhan’ın da bulunduğu 30 Greenpeace üyesine destek mesajı yolladı.

Greenpeace’in Twitter’dan yayınladığı mesajda Madonna, “Bu 30 kişi, Kuzey Denizi’nde barışçıl gösteri yaptıkları için şimdi Rusya’da hapishanede. Hadi sesinizi duyurun. Bu insanları evlerine geri getirin” dedi. Önceki gün de Beatles grubunun efsane isimlerinden Paul McCartney, çevreci eylemcilerin salıverilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik bir mektup yayınlamıştı.