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Yaşam

Greenpeace aktivistlerine 'Korsanlık' yerine 'holiganizm' suçlaması

Rusya'nın, aralarında Türk vatandaşı Gizem Akhan'ın da bulunduğu 30 Greepeace eylemcisine yönelik "korsanlık" suçlamasından vazgeçtiği bildirildi

24 Ekim 2013 08:07

Rusya, 19 Eylül'den bu yana gözaltında tuttuğu, aralarında Türk vatandaşı Gizem Akhan'ın da bulunduğu 30 Greenpeace eylemcisini, "korsanlık" yerine daha az ceza öngören "holiganizm" suçlamasıyla yargılayacağını duyurdu.

Eylemciler, daha hafif bir suç olarak görülen "holiganizm"le yargılanacak.

Greenpeace örgütüne üye 30 aktivist, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'a ait bir doğalgaz platformu önünde yaptıkları eylemin ardından 19 Eyül'de gözaltına alınmıştı.

Eylemcilerin, ceza üst sınırı 15 yıl olan "korsanlık" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmesi tepkilere yol açmış; Greenpeace Başkanı Kumi Naidoo da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak, konuyla ilgili toplantı talebinde bulunmuştu.

Gelen tepkiler üzerine "korsanlık" suçlamasından vazgeçen Rusya, eylemcileri "holiganizm" suçlamasıyla yargılayacağını duyurdu.

Ancak Rusya'nın bu hamlesi örgütü memnun etmedi. Organizasyon adına yapılan açıklamada "Bu uydurma suçlamaya da tıpkı korsanlık suçlamasına olduğu gibi karşı çıkıyoruz" denildi.

Yeni suçlama için Rus yasalarının azami 7 yıl hapis cezası öngördüğü belirtiliyor.

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