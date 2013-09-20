Rusya Greenpeace gemisine operasyon düzenledi, 30 kişiyi gözaltına aldı

Petrol platformunu protesto eylemi sonrası 15 kişiden oluşan Rus özel birlikleri, çevreci örgüt Greenpeace'in "Arctic Sunrise" isimli gemisine operasyon düzenledi. Operasyonda Greenpeace'in 30 eylemcisi Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Greenpeace'in 4 eylemcisi dün Rusya'nın Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol arama çalışmalarını durdurmak amacıyla Gazprom'a ait bir petrol platformunu işgal etmişti. Geminin uluslararası sularda olduğu sırada müdahalede bulunulduğunu belirten Greenpeace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e biran önce üyelerini serbest bırakması çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, grubu provokatif davranışlarda bulunmakta suçladı. Greenpeace'in Gazprom'un petrol arama platformuna çıkmaya çalıştığını, bunun çalışanların hayatını tehlikeye atabileceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın güvenlik açısından gemiye uyarı ateşi açmak zorunda olduğu iddia etti.