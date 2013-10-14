Rusya'da tutuklu Greenpeace aktivisti Gizem'den telefon

Rusya’da korsanlık suçlaması ile tutuklanan Greenpeace aktivisti Gizem Akhan ailesine telefon etti. Petersburg Başkonsolosu ile de tutukevinde görüşen Gizem, “Türkçe konuşmak çok güzel” dedi.

Kuzey Buz Denizi’ndeki Gazprom’a ait ‘Prilazlomnaya’ sondaj platformuna petrol aramalarını protesto için çıkan 30 kişilik Greenpeace ekibinin içinde yer alan üniversite öğrencisi Gizem Akhan (24), haftalar sonra Rus makamlarının izniyle ailesiyle telefonda 10 dakika görüştü. 27 gündür Rusya’nın Murmansk kentinde tutuklu bulunan Gizem Akhan, telefonda annesine iyi olduğunu ve dünyanın her tarafından desteklendikleri için moralinin yüksek olduğunu söyledi. Gizem’in öğretmen olan annesi Tülay Akhan yaşadıklarını Vatan gazetesine anlattı.



- Gizem’le telefonda ne zaman ve ne kadar konuşabildiniz?

“Mektubunda ‘Konuşma izni çıktı, telefonumu bekleyiniz’ yazmıştı. 9 Ekim’de aradı ve 10 dakika kadar konuştuk.”



- Nasıl bir ortamda? Arkadaşlarıyla görüşebiliyor mu? Fiziksel ya da psikolojik baskı yaşamış mı?

“İlk gözaltı merkezinin soğuk olduğunu yazmıştı. Daha sonra 7 kişiyi başka bir gözaltı merkezine almışlar. Burasının daha iyi koşullara sahip olduğunu öğrendik. Odalar üçer kişilikmiş. Gizem sigara içmediği için yanına kimseyi vermemişler, ‘Böyle çok daha iyiyim’ demiş.



- Gizem ve arkadalarının suçlandığı ‘korsanlık’ cezası alabileceğine inanıyor musunuz?

“Arctic Sunrise gemisinin gerçekleştirdiği olayda birileri ceza almalı, ama ceza alacak taraf kesinlikle Greenpeace aktivistleri olmamalı. Doğayı katledenler olmalı. Greenpeace’in eylemleri hep barışçıldır. Biz bayramda yanımızda olmasını çok isterdik. Ancak umarım doğum gününü (4 Kasım) burada kutlarız.”



- Gizem’i St. Petersburg Konsolosluğu’ndan bir diplomatın ziyaret ettiğini biliyoruz. Başka ziyaret olmuş mu?

“Gözaltının yapıldığı ilk günlerde Greenpeace aracılığı ile St. Petersburg Konsolosluğu’ndan bir diplomat Gizem ile görüşmüş. Gizem bu görüşme için daha sonra yazdığı mektupta ‘O kadar uzun zaman sonra birisiyle Türkçe konuşmak çok güzeldi’ diye yazmıştı. Daha sonra St. Petersburg Başkonsolosu Gizem’i iki kere daha ziyaret etmiş. Bizim gönderdiğimiz mektupları okumuş. Daha sonra beni arayıp bulunduğu yer ve durum ile ilgili bilgi verdi. Bu benim için çok iyi oldu. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.”