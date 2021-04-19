İçişleri Bakanlığı, "Yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi" dedi; 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden 43 kişinin geri dönmemesinin ardından "gri pasaport" mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur."

Ne olmuştu?

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığı, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada, vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kilit'in ismi Yeşilyurt Belediyesi'nin dışında Ordu Korgan Belediyesi'deki Hannover gezisinde de anıldı, organize ettiği iddia edildi.

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