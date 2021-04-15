HaberTürk yazarı Yılman, 43 kişinin Almanya'dan dönmediği belediye projesindeki 'kilit isim'le konuştu: Ben burada kullanıldım

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Eylül 2020'de Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından, konunun kilit ismi olduğu iddia edilen Ersin Kilit ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Kilit, "Ben burada kullanıldım. Hem Ali Ayrancı kullandı beni hem de belediyedekiler. Benim şimdi başım büyük belada burada" dedi.

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Yılman'ın "İnsan kaçakçılığı skandalındaki kilit isim ile konuştum!" başlıklı yazısında aktardığı diyaloglar şöyle:

Nasıl dahil oldun sen bu olaya?

“Valla bizim dahil olduğumuz bir şey yok! Buraya Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nden beş kişi geldi. Biz de misafir ettik. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde vardır misafirperverlik. Geldiler bize misafir oldular 4-5 gün sonra gittiler…”

Peki projeye dahil olan diğer 48 kişi?

“Onlardan kimseyi görmedim ben.”

Ama belediyeye yapılan davet senin ve şirketin adına… Toplam 53 kişinin Almanya’da Hannover’de gidiş geliş masrafları ve otel masrafları dahil tüm masraflarına senin şirketinin sponsor olduğu yazıyor…

“Siz araştırdığınızda veya sorduğunuzda ortaya çıkar. Zaten valilik de araştırıyormuş. Müfettişler de… Almanya savcılığı da araştırıyor. Evet öyle yazmışlar. Bütün masraflar Mega Kilit GMBTH'e aittir diye ama öyle bir şey yok. Benim zaten o şirketle alakam da yok. Gelen beş kişi de kendi masraflarını kendileri ödediler. Ben bir masraf yapmadım. Yapacak gücüm de yok zaten. Ben sadece gezerlerken yanlarında oldum!”

"Başka yerlerde de olmuş böyle şeyler"

Kim bu beş kişi peki?

“Siz yazmışsınız adlarını yazınızda… Onlar işte… Belediye başkan yardımcıları Şahin Özer, Bekir Karakuş, Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan… Bir de Bingöl/Servi Belde Belediye Başkanlığı yapmış Ali Ayrancı vardı… Burada bir belediye başkanı ile görüştüler. Sonra burada Semptom diye bir yer vardır. Oraya gittik. Adamlar bir iki yeri ziyaret ettiler yani. Ben de onların yanındayım…”

Diğer gelen 48 kişi?

“Görmedim.”

Ali Ayrancı’yı nereden tanıyorsun? Akraban mı?

“Yok değil. Onu da burada tanıdım.”

Ee o da Bingöllü… Senin hemşehrin… Ve Yeşilyurt Belediyesi’ne diyor ki; “Ersin Kilit benim hemşehrim, yakınım. Zengin işadamı. Onun şirketi sponsor olacak…

“Demiş olabilir ama ben onu da burada tanıdım. Ben sizin yazdıklarınızda okudum. Başka yerlerde de olmuş böyle şeyler. Elazığ’da filan. Siz yazmışsınız. Orada da başka isimler var. Nasıl söyleyeyim… Kullanılış mı, kandırılmış mı… Öyle mi diyeyim ben…”

Yani sen şimdi ”Benim 48 insanın Almanya’ya kaçırılışında bir dahlim yok! Bu işte dönen ranttan bir şey kazanmadım! Benim adımı kullandılar” mı diyorsun?

“Yani... Biraz öyle gibi...”

53 kişiye gri pasaport veriliyor senin adınla, senin davetinle… 48 kişi gri pasaportla Almanya’ya kaçırılıyor. Ve adam başı 20 bin Euro filan alındığı iddia ediliyor. Ve senin bunlardan haberin yok öyle mi?

“Öyle bir şey olmuş olsaydı herhalde şimdi zengin olmuştum…”

Ee Ali Ayrancı’yı tanımıyorsun madem… Senin adını, şirketini nereden biliyor? Senin adınla davetiye veriyor belediyeye? Ve diyorsun ki onun da olduğu 5 kişiyi burada ben karşıladım. Cevapların tatmin edici değil…

“Evet geldiler. Aradılar beni… Geleceğiz dediler…”

Ee tamam da nereden buldular seni? Madem tanımıyorsun hiçbirini…

“Bir arkadaşımın aracılığı ile ulaştılar bana…”

"İnsan kaçakçılığından takibe aldılar"

Seni zor duruma düşüren ben değilim kardeşim. Senin adın, şirketin kullanılarak insan kaçakçılığı yapıldı bu ülkede. Ben de gazeteci olarak araştırdım ve seninle ilgili öğrendiklerimi de yazdım. Yazmasa mıydım? Ya da araştırmasa mıydım?

“Yok haklısınız da… Yazdıklarınız Almanya polisinin, savcılığının dikkatini çekti. Beni şimdi insan kaçakçılığından takibe aldılar. Ben öyle bir şey yapmadım ki!”

Peki nasıl geldi bu beş kişi?

“İkisi Nuremberg’e geldi uçakla. Oradaki belediye başkanı ile görüştüler. Gittim onları oradan aldım. Üçü de Hannover’e geldi…”

Sonra?

“Ben o 5 kişi gezerken yardımcı oldum sadece… Masraflarını kendileri karşıladılar. Zaten benim masraf karşılayacak gücüm de yok! İşsizim ben… O şirketle de alakam yok. O şirket de kardeşimin şirketi. Amca çocuklarımla çalışıyorlar. Üzüldüğüm nokta onları zora sokmam…”

Ali Ayrancı’yı aradın mı? Ona sordun mu durumları?

“Aradım ama beni engellemiş. Ulaşamıyorum…”

"Ben burada kullanıldım"

Ben bu anlattıklarını inandırıcı bulmuyorum kusura bakma. Çok çelişkili yanıtlar veriyorsun. Seni hiç tanımadığını söyleyen insanlar senin adınla davetiye mektubu yazıp, gri pasaport alıp Almanya’ya adam kaçırmışlar ve senin bütün bunlardan haberin yok!

“Bakın Sevilay Hanım… Beni 51 gazeteci aradı ama ben bir tek sizinle konuşmak istedim. Çünkü siz araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben burada kullanıldım. Hem Ali Ayrancı kullandı beni hem de belediyedekiler. Benim şimdi başım büyük belada burada. Ben 9 yaşımdan beri Almanya’dayım. Bir tane dosyam yoktu. Şimdi Alman polisi de, savcısı da peşimde. İnanın bana lütfen. 4 tane çocuğum var. Bu olayın sorumlusu olarak beni gösterirseniz Almanya’da sıkıntıya düşerim…”

Nasıl inanayım yahu? Elimde altında imzan olan davetiye mektubun var. Sen bizzat demişsin ki 45 kişiyi ağırlayacağım, gidiş geliş masrafları dahil her şeyi ben karşılayacağım… Üstelik sonradan sayı 53’e çıkmış…

“Tamam… Daveti ben yaptım doğru ama benden istediler. Belediyeden aradılar. Dediler ki pasaport için böyle bir belge lazım. Bana bir tane yazılı hazır metin yolladılar. Ben de altına imzamı attım. Ama bilmiyordum böyle şeyler olduğunu… İnsan kaçıracaklarından haberim yoktu… ”

"Ben sadece 5 kişiyi gördüm"

Nasıl bilmiyorsun? O davet mektubunda 45 kişi yazıyor zaten. Sen sormadın mı o 5 kişiye, nerede diğerleri?

“Sordum… Belediye başkan yardımcısı Bekir’e de sordum. Meclis üyesi Nusret’e de… Dediler onlar gelmedi…”

Gerçekten hiçbirini görmedin mi? Yani o 5 kişinin dışında?

“Görmedim. Görsem gördüm derim. Ben 5 kişiyi gördüm. Onlara da elimden geldiği kadar misafirperverlik gösterdim. Hatta çok da memnun kaldılar. Beni de davet ettiler Malatya’ya…"

Peki Ali Ayrancı ile belediyedeki 4 kişinin arası nasıldı? Yani samimiler miydi?

“Bekir Karakuş ile çok samimilerdi. Hatta otel, yol masraflarını Ali Ayrancı’nın karşıladığını biliyorum. Belediyecilerin cebinden bir şey çıkmadı. Dedim hatta; “Ya abi sen ne iyi bir insansın.” Dedi ki; “Bunlar benim için çok değerliler Ersin. O yüzden para harcattırmam. Hatta Ali Ayrancı ile onları götürüp uçağa bindirdik. O bir gece daha kaldı Hannover’de… Sonra Bremen’e geçti…”

Yılman, anlattıklarının ardından şu notu düştü:

"Ersin Kilit, 1982 doğumlu, ilkokul terk, 9 yaşından beri Almanya’da olan bir göçmen… Belli ki Almanya’da yapılan soruşturma onu zora düşürmüş yazdıklarım neticesinde... Sadece kendisi değil, adının resmiyette olmadığı aile şirketi ve bireyleri de… Tek derdi şu anda Almanya’da zora düştüğü bu durumdan hem kendisini hem ailesini kurtarmak. Anlattıklarına bakılırsa, safiyane niyetleri kullanılmış bir gariban. Ancak ona da söyledim. İnandırıcı bulmadım. Tam olarak neresinde bilmiyorum ama zannımca Ersin Kilit'in sadece Malatya/Yeşilyurt’ta değil, birçok belediyede insan kaçakçılığı yapan Ali ayrancı ile yakın irtibatı var."