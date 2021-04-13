HaberTürk yazarı Yılman, 43 kişinin Almanya'dan dönmediği belediye projesini yazdı: Şaka gibi ama organizasyonun tek amacı insan kaçakçılığı!

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, ”Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi kapsamında Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nden Almanya’nın Hannover Şehri’ne giden 45 kişiden sadece 2’si ülkeye geri döndü” haberine ilişkin olarak, “Eksik var ama fazlası yok ve şaka gibi ama bu organizasyonun tek amacı da insan kaçakçılığı” dedi.,

Yılman, yazısında "Patlaması yeni ama bu skandal olay aslında 14 ay önce yaşanıyor. Yeşilyurt Belediyesi, tüm masrafları Almanya’nın Saksonya Eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit GMBH şirketi tarafından karşılanacak; 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' adlı proje kapsamında toplamda 45 kişinin yurtdışına gönderilmesi için 03/09/2020 meclis oturumunda karar alıyor. Ve yerel yönetimler yasası gereği böyle bir projenin bir yanında bir Sivil Toplum Kuruluşu olması zorunluluğu ile de projeye; 'Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği' dahil ediliyor. (Hemen burada bir ayrıntı vereceğim izninizle... Kamuoyunda bugüne kadar bilinen sayı 45 idi. Ama dün kaynaklarımla yaptığım görüşmelerden öğrendim ki asıl sayı 53!) Önce tüm davetlilerin derneğe kaydı yapılıyor. Sonra da hizmet pasaportu yani gri pasaport verilen bu kişiler 15-27 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programına katılmak üzere Almanya’ya gidiyor. Ancak bu kişilerden sadece 5’i ülkeye geri dönüyor. Bunlardan ikisi Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları. Şahin Özer ve Bekir Karakuş… Diğer ikisi ise eski Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren ile AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan… Beşincisi ise Bingöl Servi beldesinde 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan AK Partili Ali Ayrancı..." bilgisini paylaştı.

"İşin asıl mimarı Bingöl’ün Servi beldesinin AK Partili eski belediye başkanı Ali Ayrancı…"

“Şimdi dün aldığım, kamuoyunda henüz bilinmeyen bilgileri paylaşayım sizlerle...” diyen Yılman, şöyle devam etti:

"İşin asıl mimarı Bingöl’ün Servi beldesinin AK Partili eski belediye başkanı Ali Ayrancı… Nereden ve nasıl bir tanışıklıkları var bilmiyorum ama öğrendiğime göre bu projeyi Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde hayata geçirme teklifini Ali Ayrancı, önce başkan yardımcılarından Bekir Karakuş’a teklif ediyor. Karakuş da Ayrancı’nın hemşehrisi olduğunu söylediği Almanya Hannover şehrindeki 'Mega Kilit’in' sahibi olduğu iddia edilen Ersin Kilit adlı işadamının masrafların tamamını karşılayacağı bu projeyi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a iletiyor.

Başkan Çınar da sanırım; 'Nasıl olsa belediyenin bütçesinden bir şey çıkmayacak! Fırsattır bu nihayetinde! Gitsin insanlar hem Almanya’yı görsün hem de çevrecilik üzerine deneyimler edinsin' deyip öneriyi meclise getiriyor ve mecliste de oy birliği ile projeye onay kararı çıkartıyor. Ancak başta sadece Yeşilyurt Belediyesi’nden 45 kişinin olacağı söylenen projeye sadece iki belediye başkan yardımcısı dahil oluyor. Geri kalan 43 isim ise eski Bingöl/Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı tarafından belirleniyor. Tabii bu durum belediye içinden bazılarının dikkatini çekiyor ve; 'Yani madem bizim belediyemizin adı kullanılacak. Madem bu isimler bizim belediye sayesinde tahsis edilecek hizmet pasaportları ile gidecekler Almanya’ya… O zaman niye bizden iki kişi onlardan 43 kişi' itirazında bulunuyorlar.

"Önce gidecek isimler bu derneğe üye yapılıyor sonra da Yeşilyurt Belediyesi görevlisi olarak gri pasaport için İçişleri Bakanlığı’na müracaat ediliyor"

Bu tepkileri dindirmek için belediyeden iki isim daha Almanya ekibine dahil ediliyor… Eski Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren ile AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan… Sonradan Ayrancı tarafından 6 isim daha ekletiliyor listeye. Denilene göre Ayrancı’nın belirlediği ve hatta çoğunluğu Bingöllü olan davetli listesinde karı/koca olan çiftler bile var. Dedim ya yukarıda... Önce gidecek isimler bu derneğe üye yapılıyor sonra da Yeşilyurt Belediyesi görevlisi olarak gri pasaport için İçişleri Bakanlığı’na müracaat ediliyor. GBT soruşturmalarında herhangi bir pürüz çıkmayan 53 kişiye hizmet/gri pasaport veriliyor. Ve yola çıkılıyor.

Ancak gerçekten Yeşilyurt Belediyesi’nde çalışan 4 isim diğer 49 isimden ayrı uçuyor. Kaynağım; 'Anlatılana göre bizimkiler daveti yapan Ersin Kilit adlı işadamı dahil diğer 49 isimden hiç kimseyi görmemişler bile… Anladığımız kadarıyla 6 gün boyunca yemişler, içmişler, gezmişler kendi başlarına ve sonra da uçağa atlayıp geri dönmüşler' diyor. Dün bütün bu iddiaların merkezindeki Ali Ayrancı’yı aradım. Telefonumu açmadı.

Ben de bunun üzerine Whatsapp’tan şansımı denedim ve hakkındaki iddiaları yönelttim. 'Kesinlikle dahlim yok bu olaya!' deyip kabul etmiyor ancak doğru değil bu, çünkü Ali Ayrancı’nın Yeşilyurt Belediyesi Özel kalemi ile yaptığı yazışmaları bizzat gördüm. Tam olarak organizasyonun neresinde bilmiyorum şu anda ama Bingöl/Servi'nin AK Partili eski belediye başkanı Ayrancı kesinlikle işin içinde. Gelelim Almanya’da daveti üstlenen işadamı Ersin Kilit’e… Tam kilit. Neredeyse tüm tanıdıklarımı aradım Almanya’daki… Benim ulaştığım kaynaklarımdan hiç kimse tanımıyor Ersin Kilit’i de, ailesini de… Hatta öğrendiğime göre bu skandal haber üzerine Hannover Başkonsolosluğu da aramış kendisini. Ama onlar da ulaşamamış. Konsoloslukta kayıtlı cep numarası dahil bütün iletişimlerini kapattığı iddia ediliyor."

TIKLAYIN - AKP’li belediyenin projesiyle Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi