HaberTürk yazarı Yılman: Elimde olan belgelere göre 5 belediye daha Yeşilyurt Belediyesi ile aynı yöntemle yüzlerce insanı Avrupa’ya kaçırdı

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, AKP'li Yeşilyurt belediyesinin projesiyle Almanya'ya giden 43 kişinin geri dönmemesine "Belediye aracılığı ile insan kaçakçılığında kullanılan tek belediye Malatya/Yeşilyurt değilmiş!" değerlendirmesini yaptı. Kendisine belgeler geldiğini belirten Yılman, "Şu an elimde var olan belgeler Tokat/Erbaa, Van/Tuşba, Elazığ/Arıcak, Elazığ/Üçocak ve Bursa/ Yıldırım belediyelerinde Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile aynı yöntemle Almanya’nın değişik şehirlerine vize gerektirmeyen hizmet pasaportu/gri pasaportla yüzlerce insanın Avrupa’ya kaçırıldığını ispatlıyor." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | HaberTürk yazarı Yılman, 43 kişinin Almanya'dan dönmediği belediye projesini yazdı: Şaka gibi ama organizasyonun tek amacı insan kaçakçılığı!

TIKLAYIN | AKP’li belediyenin projesiyle Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi

Yılman yazısında şunları kaydetti:

"Kaynaklarım; “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek” başlığı adı altında hayata geçirilen bu skandal organizasyonun boyutlarının sanılandan ya da bilinenden çok daha fazla olduğunu ve bu yolla da bugüne kadar 1000’in üzerinde insanın yurt dışına çıkarıldığını öne sürüyor.

Bir yetkili; “İçişleri Bakanlığı soruşturmayı sürdürürken, kazdıkça olayın vahametini görüyor ve incelemeyi derinleştirecek” diyor.Bu arada değerli okurlarım bugünkü yazımda Malatya/Yeşilyurt Belediyesi’nde; “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek!” adı verilen projeyi hayata geçirerek belediye aracılığı ile insan kaçakçılığı organizasyonunun mimarının Bingöl’ün AK Partili Servi Beldesi eski belediye başkanı Ali Ayrancı olduğu iddialarını da aktarmıştım sizlere.

Görüştüğüm polis kaynaklarımdan diğer belediyelerde yapılan organizasyonlarda da dahli olabileceği şüphesiyle soruşturmanın Ayrancı ismi üzerinde yoğunlaştırıldığını öğrendim. Son genel seçimde Bingöl’den AK Parti milletvekili aday adayı olan Ali Ayrancı’nın halen Bingöl Belediyesi’nde imar müdürlüğünde çalıştığını da kayıtlara düşeyim."