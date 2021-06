Almanya'ya gönderilen 43 kişiye gri pasaport sağladığı iddia edilen Kilit: Neden Fatma Şahin konuşulmuyor?

Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Eylül 2020'de Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesi olayında "kilit rolü" olduğu iddia edilen Ersin Kilit, "Hiç kimse Fatma Şahin'i araştıralım demiyor, şu an mevcut Antep Belediye Başkanı. Ben bir vatandaş olarak kendi araştırmalarımla bir şeyler öğreniyorsam devlet her türlü öğrenebilir. Bunu öğrenmek istemiyorlar. Resmi kurumlarda bu işi yapan valiler ve belediyeler aynı işlerine devam ediyor. Ama onlar gündemde değil, söz konusu olan Ersin Kilit" değerlendirmesini yaptı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kilit'in iddialarına ilişkin olarak, "Daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır" açıklamasını yaptı.

"Sizin göreviniz devam ediyor, neden Ersin Kilit'in hakkında soruşturma açıldı?"

Kilit, Artı Gerçek'ten Ahmet Nesin'in sorularını yanıtladı.Kilit, "Türkiye halkının kendisine şunu sorması gerekiyor. Söz konusu Ali Ayrancı mı yoksa Türkiye geneli mi? Şu an sadece Ali Ayrancı konuşuluyor. Hiç kimse Fatma Şahin'i araştıralım demiyor, eski bakan. Şu an mevcut Antep Belediye Başkanı. Ben bir vatandaş olarak kendi araştırmalarımla bir şeyler öğreniyorsam devlet her türlü öğrenebilir. Bunu öğrenmek istemiyorlar diye düşünüyorum. Resmi kurumlarda bu işi yapan valiler ve belediyeler aynı işlerine devam ediyor. Ama onlar gündemde değil, söz konusu olan Ersin Kilit. Siz resmi iş yaptınız da, Ersin Kilit size davetiye gönderince mi resmiyetsiz oluyor? Sizin göreviniz devam ediyor, neden Ersin Kilit'in hakkında soruşturma açıldı? Kimse bunu sormuyor." dedi.

"Görevden almalar göz boyama"

Nesin'in 2 vali yardımcısının görevden alındığını hatırlatması üzerine ise Kilit, bunun göz boyama olduğunu ve üstünün kapatılmaya çalışıldığını belirtti. Kilit, "Bunlar sadece göz boyamadır. Bununla da üstünü örtmeye çalışıyorlar. Belediye başkan yardımcısını veya vali yardımcısını görevden alıyorsunuz neden valiyi görevden almıyorsunuz? İmzayı atan vali ve belediye başkanı, Ersin Kilit değil" görüşünü savundu.

"Bütün belediyeleri Ersin Kilit'mi ayarlamış?"

Kilit şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten samimi ve gerçek gazetecilik yapıyorlarsa, Moldova'yı anlatsınlar. 90 kişi Moldova'ya gitti ve 90 kişi Moldova'dan ceplerinde gri pasaport çıktığı için Türkiye'ye geri gönderildiler neden bunu anlatmıyorlar? Gazetecilerin hepsi Ersin Kilit yapmış diyor. Bütün belediyeleri Ersin Kilit'mi ayarlamış? Benim isyan ettiğim konu budur. Belediye başkanı dün 'vatandaşları gönderdik, boynumuzdan çıkarttık, karşılığında kamyon aldık' dedi. Urfa Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Bütün evraklarda valinin, belediyenin, belediye meclis üyelerinin imzası var. Hadi diyelim Ceylanpınar'da öyle, Diyarbakır, Urfa niye böyle? Antep'e ne oldu Fatma Şahin'in üzerinde neden durmuyorlar."

"Benim aracılığımla Yeşilyurt Belediyesi hariç kimse buraya gelmedi"

"Benim aracılığımla Yeşilyurt Belediyesi hariç kimse buraya gelmedi. Kesinlikle reddediyorum benim. Gazeteciler bir bireyin üzerinde araştırmaya gitmesinler, genel olarak tüm araştırmalarını paylaşsınlar"

"AKP'ye zarar gelmesin, Ersin Kilit'e zarar gelsin anlayışı var"

"Onların anlattıklarına göre bütün organizasyonu Ali Ayrancı yapmış. Ben Ali Ayrancı veya belediye ile arkadaşlar aracılığı ile tanıştım. Benden böyle bir istekleri oldu. Bizim kültürümüzde misafirperverlik var. Kimse kapımıza geldiği zaman biz sizi almıyoruz diyemeyiz. Benim yaptığım resmi işlemlerle ben gündemdeyim, ama onların yaptığı resmiyetlerle hiç biri gündemde değil. Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın imzası var ama neden onun adı geçmiyor? Çünkü AKP'ye zarar gelmesin, Ersin Kilit'e zarar gelsin anlayışı var."

"Şu an elimize gelen resmi bir şey yok. Dün de gözaltına alındığım söylendi, diyecek bir şey bulamıyorum. Dün HaberTürk'te tartışma vardı Elazığ Belediye Başkanı'nın adı geçti hemen üzerini kapattılar. Konuyu değiştirdiler hemen. Neden Elazığ'ın, İzmir'in, Antalya'nın, Antep'in üzerinde durmuyorsunuz? Gelip gidip sürekli Ersin Kilit ve Yeşilyurt diyorsunuz, Ersin Kilit resmi boyutuyla bir davetiye gönderdi. Eğer onların yaptığı suçsa benimki de suç. Valilikler, belediye başkanları görevde olduğu sürece bana suç atılması göz boyamadır. Bu tür şeylerle insanları kandıramazsınız."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ersin Kilit'in iddialarına ilişkin olarak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dünden itibaren sosyal medya kanallarında mesnetsiz bir şekilde ima edilen Gaziantep’ten yurtdışına gri pasaport olarak da adlandırılan Hizmet Pasaportu ile insan gönderildiği iddiası ile ilgili açıklama yapılması uygun görülmüştür. İçişleri Bakanlığımızın da soruşturduğunu bildiğimiz Hizmet Pasaportu kullanılarak yurt dışına insan gönderilmesi iddialarına adı karışan şahıs bir YouTube kanalında Gaziantep’te de bu yasa dışı işin yapıldığını ima eden, ancak herhangi bir somut bilgiye dayanmayan ifadeler kullanmıştır. İddialarıyla ilgili bir ayrıntı vermemiş, sadece bu yasadışı olayın Gaziantep’te de yaşandığına dair içi boş imalarda bulunmuştur." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Fatma Şahin hemen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, geçtiğimiz yıllarda bu şekilde Hizmet Pasaportu ile yurtdışına gidip dönüş yapmayan kişi/kişilerin olup olmadığının araştırılmasını istemiştir. Yapılan araştırma neticesinde görülmüştür ki geçtiğimiz yıl zaten pandemi nedeniyle tüm yurt dışı çalışma ziyaretlerinin iptal edildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır.

Adı bu yasadışı olayda organizatör olarak geçen bir şahsın hiçbir somut veriye dayanmayan, en iyi ihtimalle kulaktan dolma ya da uydurma bilgilerle Gaziantep’i ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni bu işe karıştırmasına kamuoyu, ulusal ve yerel basın kuruluşları itibar etmemelidir"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de belediyenin açıklamasını Twitter hesabından alıntılayarak, "Gaziantep'in, Gaziantep Büyükşehir'in adını asılsız, mesnetsiz iddialara karıştırmayı hedefleyen saçma sapan, uydurma ifadelerle ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldık." paylaşımını yaptı.