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İbrahim Tatlıses: Hürrem ya var mı ötesi, onun kırık Türkçesine kurban

Uzerli'ye twitter hesabından sahip çıkan Tatlıses, 'Meryem Uzerli diziden ayrılmasaydı, bu kadar vurur muyduk acaba?..' dedi

28 Ağustos 2013 13:32

 

Dört aylık hamile Meryem Uzerli'ye İbrahim Tatlıses sahip çıktı. Tatlıses, borsacı Can Ateş'in karnındaki çocuğu istemediği için zor günler geçiren, oyuncu Meryem Uzerli'ye nasihatte bulundu.

Meryem Uzerli'nin, "Türkiye’de birinden çok etkilendim, onun haberi bile yoktur, platonikti zaten hislerim" sözlerinde kast ettiği kişinin şovmen Beyaz olduğu iddiasına şarkıcı İbrahim Tatlıses’ten yanıt geldi.

Meryem Uzerli’ye twitter hesabından sahip çıkan Tatlıses "Meryem Uzerli diziden ayrılmasaydı, bu kadar vurur muyduk acaba?.. Kadın gitti ya anlamadan dinlemeden, 'Vur gitsin beni' şarkısı gibi oldu.Şimdide gizli aşkı Beyaz'mış, yok canım bilemediniz gizli aşkı karaymış kara...” dedi.

 

'Acemi şoförün muavini çok olur'

 

Uzerli’nin bir ödül gecesinde kendisini ayakta alkışlamasının kendisini duygulandırdığını da söyleyen Tatlıses, genç oyuncuya nasihatte bulundu:

“Acemi şoförün muavini çok olur. Kızda acemi ya... Ödül gecesinde ödül alıyordum, aklıma geldi gözlerim doldu. Ben sahnede ödülümü alırken o kadın ayağa kalkmış beni alkışlıyordu...

Can Ateş, beyi tanımam. Meryem'in yanında tanıdım. Bence konuşmalarıyla Meryem'i küçültmesin, yüceltsin. Can Bey'e yakışan da budur.”

Uzerli'yi öven Tatlıses, "Benim göreceli fikrimi sorarsanız Meryem Uzerli çok içten, mütevazı, sorulan her soruya öyle doğal cevaplar verirdi ki bağrına basasın gelirdi. Şimdi Allah var yukarıda, eğri oturup doğru konuşalım Hürrem'ya var mı ötesi onun kırık Türkçe'sine kurban... Hey hey gel canım Meryem'im" diyerek hayranlığını gösterdi.

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