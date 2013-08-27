Meryem Uzerli'nin 'tükenmişliği'nin sebebi Can Ateş mi?

Meryem Uzerli’nin ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulunması ve Can Ateş'ten olduğunu açıkladığı bebeğini Ateş'in istemediğini belirtmesi üzerine Can Ateş açıklama yaptı. Ateş, açıklamasında yalnızca “Ben bu konudaki suskunluğumu korumaya devam edeceğim" dedi.

Hürriyet gazetesinden Gökhan Kimsesizcan'ın haberine göre, uzun bir demeç vermekten çekinen Ateş konu ile ilgili olarak "Dünyaya gelecek bebeğin bu saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Zaman her şeyi gösterecektir” demekle yetindi.

Öte yandan, Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Meryem Uzerli'nin tükenmişlik sendromunun sebebinin Can Ateş olduğunu belirtti. Eyüboğlu'nun yazısı şöyle:

Düne kadar Meryem Uzerli’nin yakalandığı “tükenmişlik sendromu”nun tek sebebini ne olarak biliyorduk?

“Hürrem”i oynadığı “Muhteşem Yüzyıl”ın çalışma koşulları.

Uzerli, önce medyafaresi.com’un gecesinde, sonra Antalya Televizyon Ödülleri’nde dile getirmişti bunu…

Uzerli’nin Ayşe Arman’a yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki, “tükenmişlik

sendromu”nu tetikleyen tek etken dizi çekimleri değil.

Meğer Uzerli’nin gönül dünyasında da işler yolunda gitmemiş.

Uzerli’nin “yakalandım” dediği “tükenmişlik sendromu”nu asıl Can Ateş’lemiş!

Uzerli’nin anlattıklarından benim anladığım bu…

Uzerli, “Çalışma koşullarım çok ağır, ama kazandığım para rol arkadaşım Halit Ergenç’in yarısı bile değil. Sevgilim benimle evlenmek değil, gezip tozmak, etrafa hava atmak derdinde. Fena halde keleğe geldim Türkiye’de” psikolojisine kapılıp kaçmış doğup büyüdüğü yere.

Nereden mi çıkarıyorum bunu?

Uzerli’nin şu sözlerinden:

“Can birlikte yaşamak istemedi. Çıkıp dolaşmayı, lokanta ve kafeye gitmeyi seviyordu, ama o kadar. Gecenin sonunda ben otele, o evine… Bu ilişkide sadece misafirdim. Herkes kötülüğümü istiyor, beni kullanıyor gibi düşüncelere kapılmaya başlamıştım. Yaralı bir hayvan gibi Almanya’ya kaçtım; canımı kurtarmak için.”

Bu arada yeri gelmişken bir konunun altını çizmek isterim.

Bu süreçte gerek Meryem Uzerli’nin gerekse Can Ateş’in yaptığı açıklamalar üstüne yorum yapan ünlüleri bir kenara not ettim.

O isimler yarın öbür gün sakın ola, “Özel hayatımdan size ne?” demeye kalkmasın kimseye… O zaman başkasının “özeli” hakkında yorum yapmayacaksın.