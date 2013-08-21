Meryem Uzerli hamile!

Tükenmişlik sendromu hastalığı yüzünden ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini bırakıp Almanya’ya giden Meryem Uzerli 3 aylık hamile... Borsacı sevgilisi Can Ateş’ten üç hafta önce ayrılan Meryem Uzerli’nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Bir yıldır birlikte olduğu Meryem Uzerli’den ayrıldığını söyleyen Ateş, “Ayrıldığımız doğrudur. Hamile olduğuna dair bir bilgim yok” dedi. Çiftin ayrılık sebebinin Ateş’in bu hamileliği istemediğinden dolayı olduğu konuşuluyor.

Uzerli üç hafta önce Instagram sayfasında dünya haritasının fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili arkadaşlar size güzel bir çarşamba diliyorum. Dünyamız büyük, Allah büyük... Hayat küçük bir kutu içinde gibi düşünmeyelim ve Allah’a güvenelim. Size sevgi ve kuvvet gönderiyorum. Çarşamba yeni bir gün” yazısıyla hamile olduğunu o gün öğrendiği ortaya çıktı.