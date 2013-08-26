Meryem Uzerli'nin platonik aşkı Beyaz mı?

Oyuncu Meryem Uzerli'nin “Türkiye’de birinden çok etkilendim, onun haberi bile yoktur, platonikti zaten hislerim" dediği kişinin şovmen Beyazıt Öztürk olduğu ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Ayşe Arman’a konuşan Meryem Uzerli’nin “Türkiye’de birinden çok etkilendim, onun haberi bile yoktur, platonikti zaten hislerim. Tabii bir şey olmadı. Yalnızlığım devam etti. Ben aslında güven aradım, sırtımı dayayabileceğim, kendimi iyi hissedebileceğim birini” sözleri merak uyandırdı.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Uzerli’nin “Çok etkilendim” dediği o kişi, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk. İkili, 2011 yılında Cihangir’deki bir kafede birlikte görüldüğü haberiyle gündeme gelmişti.

Uzerli’nin röportajında Türkiye’deyken en mutlu olduğu anları sıralarken listeye “Beyaz Show”da geçirdiği dakikaları da eklemesi, iddiayı güçlendirdi.