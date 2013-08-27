Beyazıt Öztürk: Meryem'i programa konuk aldım, hepsi bu



Oyuncu Meryem Uzerli, "Türkiye'de birinden çok etkilendim, onun haberi yoktu" deyince akıllara Beyazıt Öztürk gelmişti.

Tükenmişlik sendromu nedeniyle Almanya’ya giden Meryem Uzerli, Ayşe Arman'a verdiği röportajında , “Türkiye’de birinden çok etkilendim, onun haberi yoktu” deyince bu sözler ise akıllara hemen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ü getirmişti.

'Bunun dışında bir şey yok'

Üç yıl önceki programda sıcak tavırlar sergileyen ikilinin sonrasında da görüştükleri konuşulmuştu. ‘Platonik aşkı Beyaz çıktı’ haberleri üzerine ünlü şovmen AKŞAM’a konuştu. İddiaları yalanlayan Öztürk, “Programda gördüğüm bir arkadaşımdı. Bunun dışında bir şey söylemek yanlış olur” dedi.