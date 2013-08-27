T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyazıt Öztürk: Meryem'i programa konuk aldım, hepsi bu

Meryem Uzerli'nin 'platonik aşkı Beyaz mı?' İddiaları yalanlayan Öztürk, 'Programda gördüğüm bir arkadaşımdı. Bunun dışında bir şey söylemek yanlış olur' dedi

27 Ağustos 2013 13:10


Oyuncu Meryem Uzerli, "Türkiye'de birinden çok etkilendim, onun haberi yoktu" deyince akıllara Beyazıt Öztürk gelmişti.

Tükenmişlik sendromu nedeniyle Almanya’ya giden Meryem Uzerli, Ayşe Arman'a verdiği röportajında , “Türkiye’de birinden çok etkilendim, onun haberi yoktu” deyince bu sözler ise akıllara hemen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ü getirmişti.

 

'Bunun dışında bir şey yok'

 

Üç yıl önceki programda sıcak tavırlar sergileyen ikilinin sonrasında da görüştükleri konuşulmuştu. ‘Platonik aşkı Beyaz çıktı’ haberleri üzerine ünlü şovmen AKŞAM’a konuştu. İddiaları yalanlayan Öztürk, “Programda gördüğüm bir arkadaşımdı. Bunun dışında bir şey söylemek yanlış olur” dedi.

 

ETİKETLER

beyazıt öztürkmeryem uzerlikonukprogramoyuncu

İlgili Haberler

Meryem Uzerli hamile!

Bir yıldır birlikte olduğu Meryem Uzerli’den ayrıldığını söyleyen Ateş, 'Ayrıldığımız doğrudur. Hamile olduğuna dair bir bilgim yok' dedi

Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi: Bebeği aldıracağını düşünmüştüm

Can Ateş: Yaşadığım bu ilişkiyle ilgili olarak, bundan sonrasında üstüme düşen sorumlulukların tabii ki bilincindeyim

Meryem Uzerli'nin platonik aşkı Beyaz mı?

Meryem Uzerli, Türkiye'de yaşadığı ve unutamadığı anları sıralarken 'Beyaz Show'daki dakikalar' diyor…

Meryem Uzerli'nin 'tükenmişliği'nin sebebi Can Ateş mi?

Can Ateş: Dünyaya gelecek bebeğin bu saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Zaman her şeyi gösterecektir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24