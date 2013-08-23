Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi: Bebeği aldıracağını düşünmüştüm

İşadamı Can Ateş, ayrıldığı sevgilisi Meryem Uzerli’nin hamileliği hakkındaki suskunluğunu bozdu, “Üstüme düşen sorumlulukların bilincindeyim” dedi. Ateş, Uzerli'nin hamileliğinden haberi olduğunu söyleyerek, "Aldıracağını düşünmüştüm" diye konuştu.

Can Ateş, bebeğine hamile olan Meryem Uzerli’yle ilgili suskunluğunu bozdu.

Üç aylık hamile olan oyuncuyla ilişkilerini iki ay önce noktaladıklarını belirten işadamı, Uzerli’nin bebeği dünyaya getirme kararının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Ateş, dün de bir basın açıklaması yaparak ‘sorumluluklarını yerine getireceğini’ duyurdu:

"Benim için yaşadığım ilişkiler her zaman çok önemli ve değerlidir. Muhakkak ki, herkesin kendine göre haklı sebepleri olsa da, ilişki süresince, iyi-kötü tüm yaşananların özel kalması gerektiğine inanıyorum. Meryem ile yaşadığımız ilişki de, benim için her zaman özel ve güzel kalacaktır.

Yaşadığım bu ilişkiyle ilgili olarak, bundan sonrasında üstüme düşen sorumlulukların tabii ki bilincindeyim. Tüm dileğim, yaşanan bu süreçte, birbirimize karşı olan saygı ve olgunluğumuzu korumaya devam etmek.”

Can Ateş’in bebeği istemediği iddiasının basına yansımasının ardından, babası Hüseyin Uzerli’nin Meryem Uzerli’ye "Sen istiyorsan bebeği doğur, Can nüfusuna almazsa ben alırım" dediği öne sürülmüştü.



'Aldıracağını düşündüm'



Can Ateş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Biz Meryem’le ayrılalı iki ay oldu. Hamileliğinden tabii ki haberim vardı. Ama ben bebeği aldıracağını düşünmüştüm” dedi.