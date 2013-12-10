İbrahim Tatlıses gazetecilere ateş püskürdü

Ayşegül Yıldız’dan tek celsede boşanan İbrahim Tatlıses, yazılı ve görsel yayınlarda yer alan haberler nedeniyle çok kızdı. Basın mensuplarına tepki gösteren Tatlıses, "Sayın basın mensubu arkadaşlarım; başta Bilal Özcan olmak üzere iyice zırvalamaya başladınız. Adam gibi dedim ki; böyle saygın boşanma gördünüz mü? Hakikaten görmediğiniz halde içine ettiniz. Yok 'aldatma', yok 'Ayşegül Hanım ev bastı' falan. Bunları ne ben ne Ayşegül Hanım biliyor; siz nereden biliyorsunuz bilmiyorum. Herhalde kendi evlerinizi basıp bize mal etmeye çalışıyorsunuz. Ben sizlere hiç bir şey demiyorum, Allah sizleri bildiği gibi yapsın. Oğlum, ben bugüne kadar yaptığım neyi inkar ettim? Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur! Ne ev arıyorum ne de kimseyi aldattım. Bu arada Bilal Efendi biz Etiler Villa’da kaldığımız dönem Derya Hanım Demirciköy’de kalıyordu. Benim gelinim vefat etmişti. Derya Hanım da taziyeye gelmişti. Bu arada Ayşegül hanımda, aynı zamanda Fırat dizisi için plato olarak kullandığım villada bulunmaktaydı. Herhalde sende figurandın aramızda ki; bu kadar biliyormuş gibi konuşuyorsun. Ayrıca kahve servisi yapsa ne olur? Ne Derya Hanım büyür ne Ayşegül Hanım küçülür! Hizmetler varsa Allah içindir ki böyle bir şey yok. Hay senin o çok güvendiğin kaynaklarına" dedi.

Ayrılığa aldatma neden oldu iddiası

İbrahim Tatlıses ile, iki yıldır evli olduğu ve geçtiğimiz günlerde yeni bir çocuk yapacaklarını açıkladığı Ayşegül Yıldız'ın Tatlıses'in yaralandığı saldırıda yanında olan asistanı Damla Buket Çakıcı ile ilişkisi nedeniyle boşandığı iddia edildi.