T24 LogoT24 Logo
Magazin

İbrahim Tatlıses gazetecilere ateş püskürdü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız’dan boşanmasının ardından basında yer alan haberlere büyük tepki gösterdi

10 Aralık 2013 23:31

Ayşegül Yıldız’dan tek celsede boşanan İbrahim Tatlıses, yazılı ve görsel yayınlarda yer alan haberler nedeniyle çok kızdı. Basın mensuplarına tepki gösteren Tatlıses, "Sayın basın mensubu arkadaşlarım; başta Bilal Özcan olmak üzere iyice zırvalamaya başladınız. Adam gibi dedim ki; böyle saygın boşanma gördünüz mü? Hakikaten görmediğiniz halde içine ettiniz. Yok 'aldatma', yok 'Ayşegül Hanım ev bastı' falan. Bunları ne ben ne Ayşegül Hanım biliyor; siz nereden biliyorsunuz bilmiyorum. Herhalde kendi evlerinizi basıp bize mal etmeye çalışıyorsunuz. Ben sizlere hiç bir şey demiyorum, Allah sizleri bildiği gibi yapsın. Oğlum, ben bugüne kadar yaptığım neyi inkar ettim? Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur! Ne ev arıyorum ne de kimseyi aldattım. Bu arada Bilal Efendi biz Etiler Villa’da kaldığımız dönem Derya Hanım Demirciköy’de kalıyordu. Benim gelinim vefat etmişti. Derya Hanım da taziyeye gelmişti. Bu arada Ayşegül hanımda, aynı zamanda Fırat dizisi için plato olarak kullandığım villada bulunmaktaydı. Herhalde sende figurandın aramızda ki; bu kadar biliyormuş gibi konuşuyorsun. Ayrıca kahve servisi yapsa ne olur? Ne Derya Hanım büyür ne Ayşegül Hanım küçülür! Hizmetler varsa Allah içindir ki böyle bir şey yok. Hay senin o çok güvendiğin kaynaklarına" dedi.
 

Ayrılığa aldatma neden oldu iddiası

 
İbrahim Tatlıses ile, iki yıldır evli olduğu ve geçtiğimiz günlerde yeni bir çocuk yapacaklarını açıkladığı Ayşegül Yıldız'ın Tatlıses'in yaralandığı saldırıda yanında olan asistanı Damla Buket Çakıcı ile ilişkisi nedeniyle boşandığı iddia edildi.

ETİKETLER

ibrahim tatlısesboşanmaayşegül yıldız

İlgili Haberler

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız boşandı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün Ayşegül Yıldız'dan Küçükçekmece Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı

İbrahim Tatlıses boşanma kararının nedenini açıkladı

İbrahim Tatlıses, Diyarbakır'da ayrıldığı eşinden doğacak çocuğuna ‘Barış’ adını koyacağını söylemişti

İbrahim Tatlıses: Bu kadar kaliteli bir boşanma gördünüz mü?

İki yıl önce hastane odasında evlendiği eşi Ayşegül Yıldız'dan tek celsede boşanan İbrahim Tatlıses isyan etti

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten boşanma sürecini anlattı

Ayşegül Yıldız: Edepli ve terbiyeli halim bazı insanlar tarafından 'ezik kız' şeklinde yorumlandı, ben ezik bir kadın değilim

Tatlıses çiftinin ayrılık sebebi, eski asistan mı?

Ayşegül Yıldız'la evliliğini bitiren İbrahim Tatlıses kendisine şehir merkezinde yeni bir ev arıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24