İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız boşandı

İbrahim Tatlıses, iki yıl önce evlendiği Ayşegül Yıldız’dan Küçükçekmece 3. Aile Ceza Mahkemesi’nde görülen tek duruşmayla boşandı. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın Elif Ada ismini verdikleri kızları 9 Nisan 2013’te dünyaya gelmişti.

Türkücü İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011’de silahlı saldırıya uğradıktan sonra, Ayşegül Yıldız hastaneden bir an olsun ayrılmamıştı. Hatta Ayşegül Yıldız’la İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın hastanede kıskançlık kavgasına tutuştukları iddia edilmişti.

İbrahim Tatlıses Ayşegül Yıldız’la 27 Eylül 2011’de, henüz tedavisi devam ederken evlendi. Mustafa Sarıgül’ün kıydığı nikahta, Fatih Terim ile Yüksel Çağlar şahitlik yaptı. Çiftin kızları Elif Ada 9 Nisan 2013’te dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses, 6. çocuğu olan Elif Ada ile videolarını kısa süre önce kendi sitesinde de yayınladı.

Fırat Alkaç'ın Doğa Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Küçükçekmece 3. Aile Ceza Mahkemesi’nde bugün sessiz sedasız bir boşanma davası görüldü. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız duruşma salonundaydı. Küçükçekmece Adliyesi’ne gelen çiftin duruşması yaklaşık 15 dakika saat sürdü. Gizlilik kararı nedeniyle duruşmanın yapıldığı 1. kata hiç kimse alınmadı. “Şiddetli geçimsizlik” gerekçe gösterilerek anlaşmalı olarak yapılan boşanma kararının ardından çift, ayrı ayrı adliyeden ayrıldı. Tatlıses, koruma ordusuyla geldiği adliyenin garajından ayrıldı. Yıldız ise başka bir kapıdan çıktı.

'Oğlum olursa adını barış koyacağım'

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Şivan Perwer ile düet yapan İbrahim Tatlıses, daha sonra oğlum olursa adını ‘Barış’ koyacağım diyerek açıklamalarda bulunmuştu, “Şöhrete de doyduk, şana da. Tek ihtiyacımız var o da barıştır” diye konuştu. Tatlıses, konuşmasının sonunda, “Bütün dünya beni dinlesin ki bir oğlum olursa ki olacak, öyle tahmin ediyorum, adını ‘Barış’ koyacağım” demişti.