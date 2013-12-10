Tatlıses çiftinin ayrılık sebebi, eski asistan mı?

İki yıldır evli olduğu eşi Ayşegül Yıldız'dan geçtiğimiz günlerde, yeni bir çocuk yapacaklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra boşanan İbrahim Tatlıses, kendisine yeni bir ev arıyor. Yaşadığı evi Yıldız'a ve kızları Elif Ada'ya bırakan Tatlıses ile ilgili bir başka iddia ise boşanma nedeniyle ilgili. Ayşegül'ün Yıldız'ın, Tatlıses'in yaralandığı saldırıda yanında olan asistanı Damla Buket Çakıcı ile ilişkisi nedeniyle boşandığı iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ayşegül Yıldız ile iki yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran İbrahim Tatlıses, kendisine ev aramaya başladı. Tatlıses ile Yıldız, kızları Elif Ada'nın doğumundan sonra, şehre yakın olmak için Hadımköy'deki villalarından Eyüp'teki Finanskent'e taşınmıştı. Mayıs ayında taşındıkları evi, Yıldız ile kızları Elif Ada'ya bırakan Tatlıses, evden hiçbir eşya almadan ayrıldı.

Halen fizik tedavisi devam eden Tatlıses'in, hastaneye kolay gidebilmek amacıyla şehre yakın bir noktadan ev aradığı öğrenildi. Kızıyla birlikte Finanskent'te yaşamaya devam edecek olan Ayşegül Yıldız ise, boşanmanın ardından Tatlıses'le iş ilişkisini de kesti. 2011 yılı sonunda Tatlıses Kebap'ın başına geçen Yıldız, artık şirketin işleriyle ilgilenmeyecek.

Ayrılık nedeni

Oya Aydoğan geçtiğimiz günlerde, Ayşegül Yıldız'dan tek celsede boşanan İbrahim Tatlıses'in evlenmeden önce hayatında olan bir kadını unutamadığını belirtmişti. Aydoğan, Tatlıses çiftinin ayrılığıyla ilgili şunları söylemişti:

"İbrahim Bey’in evlenmeden önce hayatında olan bir kadını unutamadığı, hep ona döneceği söylendi. Hatta o kadın, İbrahim Bey evlendikten birkaç ay sonra Ankaralı bir adamla evlendi. İbrahim Bey, Ayşegül ile evliyken o kadının Anadolu yakasındaki evine gitmiş. Kadın daha evli değilmiş. Ayşegül Yıldız, o kadının evinin önünde İbrahim Bey’in arabasını görmüş. Hatta Ayşegül Yıldız geliyor, orada basıyor. O kadın yüzünden ayrıldığı söyleniyor."

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Oya Aydoğan'ın adını söylemekten kaçındığı bu kişinin, İbrahim Tatlıses'in, 14 Mart 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğradığı sırada yanında olan ve yaralanan Damla Buket Çakıcı'nın olduğu iddia edildi. İddialara göre İbrahim Tatlıses, evlenmeden önce de ilişkileri olduğu konuşulan Damla Buket Çakıcı'yla birlikteydi ve Ayşegül Yıldız bu durumu öğrenmişti. Tatlıses'in Çakıcı'nın evine gittiği bir gün, ikiliye baskın yapan Yıldız, bu olayın hemen ardından boşanmak istediğini söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından çift, ayrılmak için mahkemeye baş vurdu. Ayşegül Yıldız’ın Tatlıses’ten nikâh öncesi tek bir isteğinin olduğu öğrenilmişti. Yıldız, Tatlıses’ten 13 Mart’taki silahlı saldırıda omzundan vurulan asistanı Damla Buket Çakıcı’yı işten çıkarmasını istemiş, şarkıcı da yıllardır yanında çalışan Çakıcı'nın işine son vermişti. Damla Buket Çakıcı’nın evlilik haberini alınca fenalaştığı basına yansımıştı.