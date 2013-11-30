İbrahim Tatlıses: Bu kadar kaliteli bir boşanma gördünüz mü?

İki yıl önce hastane odasında evlendiği eşi Ayşegül Yıldız'dan tek celsede boşanan Türkücü İbrahim Tatlıses, dün sosyal medyadan 'Bana bu konuda bir şey sormayın' diye seslendi. Tatlıses, sürpriz boşanmayla ilgili ortaya atılan iddialara bugün yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses sayfasına "Bu sözlerim bazı meraklı melahatçılar içindir. Siz hayatınızda bu kadar sessiz sedasız ve kaliteli bir boşanma gördünüz mü? Yok nafaka şu kadar isterim, yok bu kadar isterim. Bizde bunların hiçbiri olmadı! Biz iki medeni insan gibi kendimize yakışanı yaptık. Öküz altında buzağı aramayın efendiler. Ne Ayşegül Hanım ne de ben bu konuyla alakalı kendimize yakışmayan hiçbir şey yapmayız" notunu düştü.