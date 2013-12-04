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Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten boşanma sürecini anlattı

Ayşegül Yıldız: Edepli ve terbiyeli halim bazı insanlar tarafından 'ezik kız' şeklinde yorumlandı, ben ezik bir kadın değilim

04 Aralık 2013 19:06

Türkücü İbrahim Tatlıses ile ilişkisi ve evliliği boyunca tek kelime bile etmeyen Ayşegül Yıldız, ilk kez konuştu. Yıldız, "Aldatılmadığıma eminim. Diyarbakır’da söylediği 'Bir oğlum olursa ki olacak, adını Barış koyacağım' deyince insanlar hamile olduğumu düşündü. Boşanınca da 'Başka birinden oğlu olacak' dedikodusu çıktı. Barış bebeği benden yapacaktı. Böyle bir düşüncemiz oldu. Kısmet değilmiş. Artık eş değil, dostuz” dedi.
 
İbrahim Tatlıses’le iki yıllık evliliğini geçen cuma bitiren Ayşegül Yıldız, Kanaltürk’teki '2. Sayfa' programında sessizliğini bozdu. Yıldız, Tatlıses’le 11 yıldır süren ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. İlişkisi ve evliliği boyunca tek kelime etmediğini ifade eden Yıldız,  şunları söyledi: “Edepli ve terbiyeli halim bazı insanlar tarafından ‘ezik kız’ şeklinde yorumlandı. Ben ezik bir kadın değilim. Sustuğum için yanlış anlaşılan biriyim. Evlendiğim için bir gün bile pişman olmadım. Bendeki sevgisi hiç bitmeyecek. Onun çevresine kötü davrandığım iddiaları yalan. Şimdi bazıları kurbanlık koyun arıyor. Kurbanlık koyun değilim. ‘Sus otur’ deyince susacak kadın da değilim. Kuyruğum hep diktir."

 

'Gurur yapmış olabilirim'

 

Tatlıses’ten boşanmayı kendisinin istediğini belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Boşanmayı ben istedim, hemen kabul etti. Bir anlık tartışma sonrasında bu kararı aldık. Gurur yapmış olabilirim. Kızgınlık da vardı tabi... Onunla çok zor bir süreçte evlendik. Her şeyi göze almıştım, çünkü sevdim. Çok da mutluydum. Evlenirken ‘Zaferi ben kazandım’ diye düşünmedim. Tek zafer vardı; o da İbrahim Bey’in saldırıdan sonra ayağa kalkması. İbrahim Bey’e evlenmeden önce ‘Kiminle mutluysan onunla ol’ dedim. Benimle evlenmeyi seçti. Hayatındaki kadınlarla kötü şeyler yaşamış olabilir. Benimle böyle olmadı. Demek ki kişiye göre muamele yapıyor."

 

'Onu hâlâ seviyorum'

 

Tatlıses’in kullandığı ilaçlardan dolayı bazı konulara sert tepkiler verdiğini söyleyen Yıldız, “Onu hâlâ seviyorum. Saygım sonsuz. Yeniden evlenmemiz biraz zor. Derya Tuna’ya dönerse asla kırılmam, kızmam. Mutlu ve huzurlu olsun bana yeter. ‘Ayşegül’ dediği anda da yanına koşarım” diye konuştu.

 

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