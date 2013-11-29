İbrahim Tatlıses boşanma kararının nedenini açıkladı

Türkücü İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile neden boşandığına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Boşandığı eşinin yıpratılmamasını istediğini ifade eden Tatlıses boşanma kararı hakkında "Sağlığımla alakalı aldığımız bir karardır" dedi.

Derya Tuna'dan boşanma yorumu

İbrahim Tatlıses Ayşegül Yıldız’la 27 Eylül 2011’de, henüz tedavisi devam ederken evlendi. Mustafa Sarıgül’ün kıydığı nikahta, Fatih Terim ile Yüksel Çağlar şahitlik yaptı. Çiftin kızları Elif Ada 9 Nisan 2013’te dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses, 6. çocuğu olan Elif Ada ile videolarını kısa süre önce kendi sitesinde de yayınladı.

Ancak Küçükçekmece 3. Aile Ceza Mahkemesi’nde bugün sessiz sedasız bir boşanma davası görüldü. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız duruşma salonundaydı. Küçükçekmece Adliyesi’ne gelen çiftin duruşması yaklaşık 15 dakika saat sürdü. Gizlilik kararı nedeniyle duruşmanın yapıldığı 1. kata hiç kimse alınmadı. “Şiddetli geçimsizlik” gerekçe gösterilerek anlaşmalı olarak yapılan boşanma kararının ardından çift, ayrı ayrı adliyeden ayrıldı. Tatlıses, koruma ordusuyla geldiği adliyenin garajından ayrıldı. Yıldız ise başka bir kapıdan çıktı.

İbrahimTatlıses: Oğlum olursa adını barış koyacağım

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Şivan Perwer ile düet yapan İbrahim Tatlıses, daha sonra oğlum olursa adını ‘Barış’ koyacağım diyerek açıklamalarda bulunmuştu, “Şöhrete de doyduk, şana da. Tek ihtiyacımız var o da barıştır” diye konuştu. Tatlıses, konuşmasının sonunda, “Bütün dünya beni dinlesin ki bir oğlum olursa ki olacak, öyle tahmin ediyorum, adını ‘Barış’ koyacağım” demişti.

Ayrıldık çünkü...

İbrahim Tatlıses boşanma haberlerinin ardından Twitter sayfasından açıklama yaptı.

Tatlıses Twitter sayfasına "Sevgili dostlarım ricamdır. Bu konuda kimse bana bir şey sormasın. Sağlığımla alakalı aldığımız bir karardır. Saygı duyulmasını istiyorum. Ayşegül Hanım, Elif'imin anasıdır. Benim de kıymetlimdir. Onun yıpranmasını istemem. Camiadan da isteğimdir." notunu düştü.