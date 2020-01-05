Hukukçu Gürkaynak'tan Trump'ın tehdidine yorum: Kültürel önemi olan sivil noktaları bilinçli olarak vurmak savaş suçudur

Türkiye'de birçok uluslararası şirketin hukuki temsilciliğini yapan avukat Gönenç Gürkaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Gürkaynak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 24 Mart 2017 tarihli 2347 nolu kararını hatırlatarak "Kültürel önemi olan sivil noktaları bilinçli olarak vurmak savaş suçudur" diye yazdı.

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