Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar

İki ayrı bölgedeki füze saldırısının ardından Al Jazeera, Musul'daki Al-Kindi Askeri Üssü'ne de havan topuyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. 6 havan topunun isabet ettiği Al-Kindi Askeri Üssü'nde bölgedeki Amerikan askerlerinin bulunduğu ve onların hedef alındığı açıklandı.

Irak medyasında yer alan habere göre, ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne de füze saldırısı gerçekleştirildi. Beled'deki saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Patlama sesleri duyulduğu esnada Bağdat semâlarında ABD helikopterleri görüldü.

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Irak ordusu füzelerin Bağdat'ın yüksek güvenlik önlemleri altındaki Yeşil Bölge ve yakınlarındaki Cedriye mahallesine düştüğünü açıkladı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze saldırısı düzenlendi. ABD askerlerinin kaldığı Beled'deki askeri üsse de füze atılırken, Musul'da da Al-Kindi Askeri Üssü'ne havan mermili saldırı düzenlendiği açıklandı.

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İran'dan 'intikam' açıklaması

İran'ın Orta Doğu siyasetinin mimarı olarak gösterilen Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, cuma günü ABD tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.

Suikastın ardından Devrim Muhafızları'nın İran'ın güneyindeki Kerman eyaletinden sorumlu Komutanı General Gulamali Ebuhamza, ABD'den "intikam alma haklarını" saklı tuttuklarını açıklamıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de dün yaptığı olağanüstü toplantının ardından Süleymani suikastının sorumlularından "doğru zamanda, doğru yerde intikam alınacağını" söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün Tahran'daki evinde Süleymani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani burada yaptığı değerlendirmede, "Amerikalılar işledikleri bu suçun sonuçlarını uzun yıllar boyunca yaşayacaklar. (Süleymani'nin) intikamı, bu bölgeden Amerika'nın pis elinin sonsuza kadar çektirildiği gün alınmış olacak" diye konuştu.

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