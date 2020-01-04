Bağdat'ta binler Süleymani ve saldırıda ölen milislerin cenaze töreni için sokaklarda

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Bağdat'ta binlerce kişi ABD'nin hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi komutanı Abdülmehdi el Mühendis ve konvoydaki diğer Haşdi Şabi üyeleri için yapılacak cenaze töreni için toplandı.

Cenaze töreni için toplanan kalabalık Irak ve milis bayrakları sallarken ABD karşıtı sloganlar attı. Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulundu.

Haşdi Şabi'nin dünkü saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlediği cenaze töreni Irak'ın başkenti Bağdat'ta konsolosluk ve devlet binalarının bulunduğu yoğun güvenlikli Yeşil Bölge'de başladı. Dört gün boyunca iki ülkede törenler düzenlenmesi planlan cenaze töreni için toplanan kalabalık buradan önce Kerbela kentine, oradan da Necef'e yürüyecek.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, Süleymani'nin cenazesinin daha sonra Irak'tan İran'a götürülmesi ve burada da yarın Maşhad, Pazartesi günü de Tahran'da yapılacak törenlerin ardından Salı günü memleketi Kerman'da defnedilmesi öngörülüyor.

Reuters'ın aktardığına göre Süleymani'nin ölümü Irak'ta fikir ayrılığına sebep oldu. Dün kalabalık bir grup Süleymani'nin ölümünü kutlarken, bugün binlerce kişi Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın cenazesi için sokaklara çıktı.

Süleymani için Bağdat'ın yanı sıra İran'ın başkenti Tahran'da da bir cenaze töreni düzenlenecek. Oval Ofis'in emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesi doğduğu Kirman kentinde defnedilecek.