Irak Hizbullahı'ndan Irak güvenlik güçlerine: Pazar gününden itibaren ABD üslerinden uzak durun

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Irak'ta faaliyet gösteren Ketaib Hizbullah isimli Şii grup, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle tırmanan gerginliğe işaret ederek, Irak güvenlik güçlerinin "pazar gününden itibaren ülkedeki ABD üslerinden uzak durmaları gerektiğini" açıkladı.

BBC Farsça Servisi'nden Nafiseh Kohnavard'ın aktardığı bilgilere göre Ketaib Hizbullah grubu, Irak güvenlik güçlerini pazar akşamından itibaren ülkedeki ABD üslerinden en az bin metre uzak durmaları konusunda uyardı.

Bugün akşam saatlerinde Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'ne ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlenmişti. Al Jazeera, saldırılarda can kaybının olmadığını duyurmuştu.

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Dün Rudaw'a konuşan Ketaib Hizbullah Sözcüsü Muhammed Muhi, "Irak ile ABD arasındaki askeri anlaşma sona ermiş sadece ABD'nin ülkeden çıkışı kalmıştır. ABD'ye karşı saldırı düzenleme hakkına sahibiz, bu kapsamda Ketaib Hizbullah her türlü hazırlık içerisindedir şu anda verilecek emirleri bekliyoruz" demişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

İran'dan 'intikam' açıklaması

İran'ın Orta Doğu siyasetinin mimarı olarak gösterilen Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, cuma günü ABD tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.

Suikastın ardından Devrim Muhafızları'nın İran'ın güneyindeki Kerman eyaletinden sorumlu Komutanı General Gulamali Ebuhamza, ABD'den "intikam alma haklarını" saklı tuttuklarını açıklamıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de dün yaptığı olağanüstü toplantının ardından Süleymani suikastının sorumlularından "doğru zamanda, doğru yerde intikam alınacağını" söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün Tahran'daki evinde Süleymani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani burada yaptığı değerlendirmede, "Amerikalılar işledikleri bu suçun sonuçlarını uzun yıllar boyunca yaşayacaklar. (Süleymani'nin) intikamı, bu bölgeden Amerika'nın pis elinin sonsuza kadar çektirildiği gün alınmış olacak" diye konuştu.

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