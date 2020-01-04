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Dünya

İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı

"Bu sözler kaydedilmelidir çünkü ileride bunun gerçekleştiğini görecekler"

04 Ocak 2020 23:00

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır" dedi.

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Cevad ZarifHüseyin SelamiKasım SüleymaniABD İranABD Orta Doğuİran
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