Alexandria Ocasio-Cortez'den Trump'ın İran tehditlerine yanıt: Bu bir savaş suçu

ABD'nin Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da 52 hedef belirlediklerini ve saldırı olduğunda vurmaya hazır olduklarını belirten mesajlarına tepki gösterdi. Ocasio-Cortez, Trump'ın sözlerinin savaş suçu olduğunu söyledi.

Trump'ın İran'dan bir saldırı geldiği durumda belirledikleri ve içinde kültürel alanların da bulunduğu 52 hedefi vurmaya hazır olduklarını söylemesinin ardından Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Ocasio-Cortez, şunları yazdı: Bu bir savaş suçu. Masum aileleri, kadınları, çocukları hedef almakla ve ölmekle tehdit etmek (kültürel alanları hedef alarak yaptığınız şey bu) sizi 'sert adam' yapmaz. Sizi 'stratejik' de yapmaz. Bu sizi canavar yapar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından Tahran'dan gelen 'intikam' açıklamalarına yanıt vermiş, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurgulamıştı. Trump, İran'ı 'çok sert ve hızlıca' vuracakları tehditinde bulunmuştu.

TIKLAYIN - Irak hükümeti, ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran bir karar aldı

TIKLAYIN - Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar

TIKLAYIN - Irak Hizbullahı'ndan Irak güvenlik güçlerine: Pazar gününden itibaren ABD üslerinden uzak durun

TIKLAYIN - İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı